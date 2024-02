Chuck Norris: v osemnástich narukoval do armády, vo Vietname prišiel o brata a dnes je hrdý republikán podporujúci Trumpa

Texaský ranger Cordell Walker, major Scott McCoy z elitnej jednotky Delta likvidujúci teroristov alebo úhlavný nepriateľ Brucea Leeho v klasike Return of the Dragon. Aký je Chuck Norris mimo kamier a z čoho má strach?

Nefalšovaný majster bojových umení, letec aj hollywoodska hviezda. Carlos Ray „Chuck“ Norris (83) je jedným z najslávnejších akčných hrdinov. Vražedné údery a nemilosrdné kopy rozdával oveľa skôr než Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Mel Gibson alebo Bruce Willis.

Stal sa tiež internetovým fenoménom, dodnes o ňom kolujú virálne sarkastické vtipy. Narážajú na jeho bojové zručnosti, filmovú neporaziteľnosť a vynaliezavosť. Vie si však spraviť žarty aj sám zo seba, ako ukázal v už beztak sebareflexívnej filmovej sérii The Expendables.

Vieš, aké má názory v bežnom živote a čo všetko prežil predtým, než sa stal svetoznámym hercom? Aby si Chucka Norrisa spoznal trocha lepšie, pripravili sme pre teba niekoľko zaujímavostí, ktoré si o ňom doteraz asi netušil.

Zdroj: Cannon Group

Bol letcom a vo Vietname prišiel o brata

Viacero hercov stvárňuje v akčných filmoch vojnových veteránov a bývalých „mariňákov“, no nie každý môže povedať, že skutočne slúžil v armáde. Chuck Norris narukoval k letectvu už ako osemnásťročný tínedžer.

Podľa VA News Norrisa poslali na základňu Osan v Južnej Kórei. Práve na tomto mieste dostal od jedného z letcov prezývku Chuck. Získal tam tiež čierny pás v tangsude. Službu skončil v roku 1962 s hodnosťou letec prvej triedy. Skutočné hrôzy vojny pocítil Norris až v roku 1970.

Ako píše Los Angeles Times, jeho mladší brat Wieland zahynul vo vojne vo Vietname. Herec v šou Dicka Cavetta prezradil, že jeho brat prišiel o život krátko nato, ako počas hliadky odhalil pascu Vietkongu. Keď varoval svojich kolegov a začal kričať, upriamil na seba pozornosť a zasiahol ho granát.

Otec bol alkoholik a zabil ženu

Chuck Norris v autobiografickej knihe Against All Odds: My Story opísal náročné detstvo. Jeho otec zažil druhú svetovú vojnu na vlastnej koži ako vojak a tvrdo sa to na ňom podpísalo. Bol agresívnym alkoholikom, pred ktorým sa musel Norris s bratom neraz skrývať. Podľa jeho slov to bol veľký chlap a ukážkový cholerik.