Dolph Lundgren: Stalloneho takmer zabil na pľaci, 8 rokov bojoval s rakovinou a má takmer o 40 rokov mladšiu manželku

Ako sa stal jedn├Żm z najsl├ívnej┼í├şch hollywoodskych hercov?

Takmer dvojmetrov├Ż obor zo┬á┼átokholmu sa┬ádostal na v├Żslnie po─Źas osemdesiatych┬árokov a v nasleduj├║cej dek├íde pokra─Źoval s drsn├Żm v├Żrazom a so smrte─żn├Żmi chvatmi ako hviezda ak─Źn├Żch filmov. Jeho najpam├Ątnej┼íie roly s├║ z filmov Rocky IV a Univerz├ílny vojak.┬áStv├írnil aj┬ámarvelovsk├ęho Punishera Franka Castla.┬á

┼áv├ęd Dolph Lundgren (65) sa v roku 2010 pridal k ─Ćal┼í├şm ÔÇ×ak─Źn├Żm hrdinomÔÇť, ale aj d├ívnym konkurentom zo svojej najsl├ívnej┼íej ├ęry a doslova vzkriesil svoju hereck├║ kari├ęru v─Ćaka ponuke Sylvestra Stalloneho. Ten mu dal toti┼ż mo┼żnos┼ą pripoji┼ą sa┬ák t├şmu takzvan├Żch ÔÇ×nezni─Źite─żn├ŻchÔÇť vo filme The Expendables.

Pravdepodobne ani on s├ím ne─Źakal, ┼że sa z filmu stane tak├Ż hit a bude z neho mili├│nov├í fran┼í├şza. U┼ż 21. septembra doraz├ş do k├şn ┼ítvrt├Ż diel tejto filmovej s├ęrie pre v┼íetk├Żch milovn├şkov strhuj├║cich ak─Źn├Żch trh├íkov a Lundgren v nej nebude ch├Żba┼ą.



Pri tejto pr├şle┼żitosti sme sa rozhodli, ┼że ti predstav├şme p├ír zauj├şmavost├ş o tomto charizmatickom drsniakovi, z ktor├ęho ide strach u┼ż na poh─żad a ktor├ęho jedin├í rana by bola pre be┼żn├ęho smrte─żn├şka pravdepodobne fat├ílna.┬á

Vy┼ítudoval chemick├ę in┼żinierstvo

Dnes by si si asi ┼ąa┼żko vedel predstavi┼ą tohto vy┼íportovan├ęho obra na univerzite medzi introvertn├Żmi intelektu├ílmi s nosmi zaboren├Żmi v knih├ích. Ako p├ş┼íe NRP, ┼áv├ęd v┼íak od ├║tleho veku vynikal v ┼íkole a vy┼ítudoval dokonca chemick├ę in┼żinierstvo.



Bol tak├Ż dobr├Ż, ┼że dostal ┼ítipendium vo viacer├Żch krajin├ích a mohol si vybera┼ą, kam p├┤jde ─Ćalej. Pod─ża┬áNRP┬áso ┼ít├║diom za─Źal v ┼átokholme na┬áKTH Royal Institute of Technology, magistersk├Ż diplom┬áz├şskal napokon na Univerzite v Sydney v roku 1982.





Majster Eur├│py v karate

Lundgren si e┼íte ako t├şned┼żer na┼íiel┬áz├í─żubu v bojov├Żch ┼íportoch. Niet sa ─Źo ─Źudova┼ą, v─Ćaka robustnej postave mal v├Żhodu. Ako 16-ro─Źn├Ż za─Źal tr├ęnova┼ą d┼żudo, kr├ítko nato┬ápre┼íiel na┬ákarate. Za─Ź├şnal v tradi─Źnom japonskom ┼ít├Żle g├│d┼ż├║ rj├║,┬án├ísledne v ┼ít├Żle kjoku┼íin.┬áDostal sa a┼ż na ┼ítvrt├Ż dan. V roku 1980 sa dokonca stal ┼íampi├│nom Eur├│py.┬áMal taktie┼ż svoj vlastn├Ż karate klub na univerzite v Sydney.

