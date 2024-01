VIDEO: Aktivistky hodili polievku na obraz Mony Lisy. V Louvri protestovali proti poľnohospodárskemu systému v krajine

Demonštranti hodili polievku na známy obraz Mony Lisy, ktorý je vystavený v parížskom múzeu Louvre. Obraz je chránený sklom, takže je s veľkou pravdepodobnosťou nepoškodený.

Dve aktivistky hodením polievky chceli poukázať na to, že ľudia majú právo na zdravé a udržateľné potraviny. Návštevníkom tiež povedali, že francúzsky poľnohospodársky systém je chorý.



„Čo je dôležitejšie? Umenie alebo právo na zdravé a udržateľné potraviny?“ uviedli ženy stojace pred obrazom. „Váš poľnohospodársky systém je chorý. Naši farmári v práci zomierajú,“ dodali.

Francúzski poľnohospodári už niekoľko dní vyjadrujú nespokojnosť s platovými podmienkami, daňami a reguláciami, pripomína AFP. Francúzsky premiér Gabriel Attal v piatok oznámil viacero opatrení, blokády ciest farmármi vo viacerých častiach krajiny však pokračujú.

Klimatickí aktivisti sa v posledných rokoch dopustili vandalizmu voči viacerým známym umeleckým dielam. Terčom bola aj Mona Lisa, dielo talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinciho. V máji 2022 doňho vozíčkar hodil kus krémového koláča, ochranné sklo však zabránilo poškodeniu obrazu.

Climate protesters throw soup at the glass-protected Mona Lisa in the Louvre.



pic.twitter.com/MrBitC5wEh