RECENZIA: Leave the World Behind

Aký je druhý celovečerný film od režiséra Mr. Robot o tom, ako ľudia prežívajú apokalypsu?

Sam Esmail je rešpektovaný seriálový tvorca, no aby ho rešpektovali pri filme, bude musieť absolvovať ešte dlhú trasu. Rozhodne sa mu to nepodarí po snímke Leave the World Behind. Nakrútil ju podľa rovnomennej knižnej predlohy, pričom jemne upravil koniec. Snímka zachytáva rodinu na víkendovej dovolenke v prenajatom luxusnom byte. Manželov hrajú Julia Roberts, Ethan Hawke, ktorých sprevádzajú ich filmové deti, chlapec a dievča.

Apokalyptický víkend prežíva každý inak

Víkend sa začína pekne, no čoskoro vypadne mobilný signál a internet. V rovnakú noc na dvere domu zazvoní neznámy muž so svojou dcérou (oscarový Mahershala Ali a Myha’la zo seriálu Industry). Vlastnia dom, ktorý si rodina prenajíma, a hľadajú útočisko.

Muž totiž vie niečo, čo ostatní nie. V USA sa deje niečo nebezpečné a obe rodiny postupne zisťujú, že to má čo do činenia s hackermi, signálom, satelitmi a možno aj vojnou.

Zdroj: Netflix

Rovnako ako oni, ani divák nevie, čo sa deje. Či ide o inváziu, hackerský útok, vojnu alebo niečo úplne iné. Film na niektoré otázky ku koncu odpovie, no diváci, ktorých fascinujú podobné záhady a potrebujú sa o nich dozvedieť všetko ostatné, budú sklamaní.

V tomto prípade je to škoda, pretože skutočnosť, čo sa deje s USA, je veľmi zaujímavá. Tvorcovia filmu sa však chceli zamerať na postavy, charakterovú štúdiu a na to, ako prežívajú apokalypsu.

Zameranie na psychiku postáv namiesto apokalypsy nevyšlo

Mohlo to byť výborné, keby na tieto témy vytvorili dostatok zaujímavého materiálu. Postavy sú však občas doslovne nesympatické a niektoré ich dialógy a scény nedávajú zmysel, respektíve im chýba podstatná výstavba alebo sú nezaujímavé (krik na zver či tanec medzi Mahershalom Alim a Juliou Roberts a ich následný krátky dialóg).

Mysteriózny thriller, ktorý dá do popredia postavy, ich psychologické pochody a stojí na ich emóciách, môže fungovať veľmi dobre. Leave the World Behind však zlyháva vo väčšine aspektov, ktoré takéto filmy robia zaujímavými a nápaditými. Postavy nestoja ani za diskusiu po skončení filmu, čo je v tomto žánri a s takýmto príbehom dosť veľké zlyhanie (diskusiu plodí až zaujímavé finále).

Zdroj: Netflix

Sam Esmail a kameraman Tod Campbell spolupracovali na seriáli Mr. Robot a očividne sa im to zapáčilo. Natočili aj tento film a podarilo sa im vytvoriť niekoľko pekných kompozícií. Režisér sa všemožne snaží, aby bol vizuál silne sugestívny. Darí sa mu to na jednotku a niekedy ním dokáže zvýrazniť aj myšlienkové pochody postáv a ich emočný stav.

Skvelá technická stránka a pekná práca s kamerou nezachránia mdlý scenár

Inokedy zase prekvapí veľmi pekne nasnímanou scénou a občas sa podarí aj vytvoriť poriadne napätie vďaka šikovnému strihu, ktorý preskakuje medzi rôznymi dejovými líniami. Tvorcovia film z technického hľadiska rozhodne zvládli vo vysokej kvalite, ale tak trochu varili z vody a zaslúžili si oveľa lepší scenár.

Niektoré scény boli zbytočne dlhé (rovnako ako celý, takmer dvaapolhodinový film) a niektoré dokonca úplne nevydarené. Príkladom môže byť sekvencia s postavou herca Kevina Bacona. Je zrejmé, čo ňou režisér chcel povedať, ale podobne ako väčšina spoločenskej kritiky a analýzy ľudského charakteru v stresových situáciách, aj toto spracovanie bolo plytké a klišé.

Zdroj: Netflix

Esmail rozhodne neprišiel s ničím, čo by jeho film, postavy, témy či komentáre posúvali nad hranicu priemeru a už vôbec nie originality. Herci podali obstojné výkony. Neprekvapivo bol najlepší Mahershala Ali, pri ktorom bolo zároveň asi najviac cítiť, že ho scenár značne obmedzoval.

Leave the World Behind je skvelo natočený film s pekným vizuálom. Tvorcovia sa pohrali s vizuálnymi efektmi a kamerou, herci boli nadpriemerní a zápletka dostatočne zaujímavá na to, aby divák vydržal film pozerať do konca. Bohužiaľ, režisér Sam Esmail ho natiahol do zbytočnej dĺžky a v druhej polovici sa mu trochu rozpadol.

Zaujímavé témy sa vytrácali do stratena bez toho, aby ich uzatvoril nejakým zmysluplným spôsobom, a niektoré postavy začali byť otravné (v prípade postavy Ruth v podaní Myha’ly to bolo od prvej sekundy, ako sa objavila na scéne).

Tvorcovia film nezvládli dramaturgicky a nedokázali ani dotiahnuť do konca tých niekoľko zaujímavých tém, ktoré mali k dispozícii. Film mal mať minimálne o polhodinu menej, pretože hluchých miest (obzvlášť v druhej polovici) začínalo rýchlo pribúdať. Leave the World Behind nie je úplná strata času, ale v rámci žánru je to až na pekný vizuál a kameru nevýrazný priemer. S prižmúrením oboch očí mu udeľujeme šesť bodov z desiatich.