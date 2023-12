PREHĽAD: Vieme, v ktorých slovenských strediskách si v týchto dňoch zalyžuješ. Snehové podmienky sú tam viac než dobré

Vďaka pretrvávajúcemu zimnému počasiu sú lyžiarske podmienky na Slovensku dobré až veľmi dobré.

Do štvrtka zostali otvorené zjazdovky v 10 lyžiarskych areáloch, 15 stredísk má prevádzku počas víkendu alebo od piatka do nedele. Najbližší víkend bude otvorenie lyžiarskej sezóny vo viacerých zimných areáloch – napríklad na Kubínskej holi, vo Vrátnej, na Králikoch pri Banskej Bystrici, v Drozdove pri Novej Bani alebo v Spišskom Bystrom.



Vďaka pretrvávajúcemu zimnému počasiu sú lyžiarske podmienky dobré až veľmi dobré. Najviac snehu hlásia Roháče – 70 až 80 cm, do 60 cm snehu je v Jasnej a vo Vyšnej Boci. V ďalších strediskách sa snehová vrstva pohybuje od 25 do 40 cm. Naďalej je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou – prevádzkovatelia pripravujú svahy na etapy – najmä vo väčších areáloch, prípadne sa prevádzka prispôsobuje počtu návštevníkov. Lyžovačka je do Vianoc za nižšie ceny skipasov.

V lyžiarskych strediskách Podbreziny, Bachledka Ski and Sun, Hotel Zerrenpach Látky a Zochova chata sú snehové podmienky veľmi dobré alebo dobré. Strediská zatiaľ fungujú v režime od piatka do nedele.

Vo víkendovom režime s veľmi dobrými alebo dobrými snehovými podmienkami fungujú strediská Ski centrum Demänová, Opalisko-Závažná Poruba, Mýto pod Ďumbierom,

Ski Telgárt, Vyšné Ružbachy, Winter park Martinky, Ski Zábava-Hruštín, Kasárne-Javorníky, Skalka arena a Drienica.

Nízke Tatry