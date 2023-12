TRAILER: Novinka od tvorcov Band of Brothers nadchne milovníkov obdobia 2. svetovej vojny. Premiéra Masters of the Air sa blíži

Pozri si nový akčný trailer na očakávaný seriál.

Streamovacia služba Apple TV+ zverejnila trailer na vojnový seriál Masters of the Air od tvorcov Stevena Spielberga a Toma Hanksa, ktorí majú na svedomí skvosty Band of Brothers a Pacific.

Seriál vznikol na základe rovnomennej knihy Donalda L. Millera a približuje osudy amerických letcov a bombardérov 100. bombardovacej skupiny počas druhej svetovej vojny. Doposiaľ zverejnené zábery zobrazujú nebezpečné bombardovacie nálety nad nacistickým Nemeckom, zápas v mrazivých podmienkach či boje s nedostatkom kyslíka.

Seriál divákov láka aj fantastickým hereckým obsadením na čele s Austinom Butlerom (Elvis), Callumom Turnerom (Fantastické zvery), Barrym Keoghanom (Banshees of Inisherin), Anthonym Boylom (Game of Thrones) či s Ncutim Gatwom (Eric zo Sex Education).

Diváci si vojnový seriál budú môcť pozrieť už 26. januára 2024 na streamovacej platforme Apple TV+.