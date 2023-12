House of the Dragon je späť! Rhaenyra a Alicent si idú po krku v prvom traileri pre 2. sériu najlepšieho seriálu od HBO

HBO vydalo prvé zábery z druhej série úspešného fantasy seriálu House of the Dragon.

HBO vydalo prvé zábery z druhej série fantasy seriálu House of the Dragon (Rod draka). Jej udalosti nadviažu na koniec prvej série, keď to Aemond Targaryen prehnal a zabil Lucerysa Targaryena aj s jeho drakom.

Pomsta na seba nenechá dlho čakať a ako je vidieť v traileri nižšie, Rhaenyra už spriada plány na to, aby útok opätovala. Celý Westeros sa začne ohýbať pod ťarchou prichádzajúcej vojny medzi dvomi rodmi Targaryenovcov, ktorí sa chystajú osedlať svojich drakov v honbe za ziskom Železného trónu.

Druhá séria House of the Dragon bude na HBO Max premiérovať v lete 2024. Na rozdiel od 10-dielnej prvej série bude mať tá druhá len osem častí.