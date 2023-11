Pohoda oznamuje prvého zahraničného headlinera: na Slovensko prídu legendy drum & bassu, ich hity sú kultové

Na budúcom ročníku vystúpi kapela Pendulum. Organizátori zároveň oznámili, že v najbližších dňoch budú zverejňovať ďalšie medzinárodné mená.

Organizátori obľúbeného letného hudobného festivalu Pohoda v živom vysielaní Rádia_FM oznámili nové medzinárodné meno najbližšieho ročníka. Budúci rok na trenčianskom letisku vystúpi kapela Pendulum.

Jedna z najznámejších drum & bassových kapiel 21. storočia príde v kompletnej live zostave. Na Pohode už raz vystúpili, pamätníci si tak pripomenú ich koncert spred 15 rokov. Hudobníci síce pochádzajú z Austrálie, ale už niekoľko rokov pôsobia v Británii.



Ich debutový album Hold Your Colour sa stal kultovou nahrávkou a legendárne hity Tarantula a Slam sú do dnešného dňa súčasťou drum & bassových mixov, pričom na streamovacích platformách a na Youtube majú desiatky miliónov vypočutí.

Remixovali tiež songy od viacerých legiend. Azda najpamätnejším je ich remix skladby Voodoo People od The Prodigy. Pendulum pred pár dňami vydali nové EP Anima, na ktorom spolupracovali napríklad aj s metalistami Bullet For My Valentine.



„Pendulum sú výnimočná kapela, ktorá môže headlinovať rovnako elektronické aj metalové festivaly. Ich koncerty s kapelou sú hudobným sviatkom a ja som rád, že sa v plnej sile vrátia na Pohodu. Teším sa na ich energiu na hlavnom festivalovom pódiu, myslím, že energickejší štart do zverejňovania medzinárodných mien sme si nemohli predstaviť,“ povedal o kapele Michal Kaščák.