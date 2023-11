Slovenky a Češky predviedli sexy kúsky aj v jeseni. Sleduj TOP 10 najlepších ženských outfitov na prechodné obdobie

Takto štýlovo sa obliekli Slovenky a Češky, ktoré majú módu ako živobytie. Inšpiruj sa ich jesennými výtvormi.

Október priniesol množstvo slnečných dní a priamoúmerné tomu boli aj outfity Sloveniek a Češiek, ktoré majú módu v krvi. V uliciach sme videli fresh jesenné, ale aj minimalistické kombinácie v podaní žien s perfektným vkusom, ktoré ovládajú všetky trendy a využívajú ich vo svoj prospech.

Pozri si 10 najlepších outfitov na prechodné obdobie, inšpiráciou nimi urobíš krok správnym smerom. Ktorá zo žien si získa tvoje srdce tentoraz? Bude to blogerka Jana Tini v sexy jesennom outfite, Andy Csinger v štýlových mestských kúskoch alebo Maria Dušička, ktorá je oblečená v luxusnej bielej kombinácii?

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Karolína Chomisteková (@karolinachomistek)

Originálny tip, ako sa štýlovo obliecť do sychravého jesenného počasia, má modelka a influencerka Karolína Chomisteková. Známa Slovenka vyzerá dobre vo všetkom, čo si oblečie. Tentoraz nás o tom presvedčila v celočiernom outfite.

Ten vyskladala z modelov z dielní módneho domu Mugler (sako), Massimo Dutti (nohavice) a Fendi (kabelka a slnečné okuliare), zatiaľ čo na nohách mala obuté tenisky Adidas Originals Ozweego v sivej schéme z online obchodu Queens. Séria šperkov vrátane náušníc a prsteňov sú Tiffany & Co.

Zdroj: Instagram/@janatini

Jana Tomas (@janatini)

Jedna z najúspešnejších slovenských módnych blogeriek nás v posledných dňoch zásobuje street style zábermi z New Yorku, ale v októbri predviedla aj tento skvelý vzhľad v staromestských uliciach hlavného mesta.

Jana Tini vytiahla sofistikovaný a zároveň veľmi sexy outfit, ktorému dominoval skrátený kašmírový rolák od značky Intimissimi v jemnej zelenej farbe. Predĺžené sivé sako je od slovenskej značky Bagbet, rovnako ako biele kožené tenisky Novesta. Dvojfarebné rifle v širokom strihu sú z dielní ateliéru The Frankie Shop a kabelka so strieborným akcentom je Karl Lagerfeld. Takto má vyzerať jesenný outfit, v ktorom budeš hviezdou ulíc.

Zdroj: Instagram/@this.is.zea

Alžbeta Ferencová (@this.is.zea)

10 bodov z 10 udeľujeme aj jesennému outfitu od Alžbety Ferencovej, ktorú môžeš poznať ako seriálovú Ivetu. Zea, ako znie jej umelecké meno, nám urobila radosť vo fresh mestskej siluete, ktorá je ako stvorená do New Yorku.

Tmavovláska stavila na svetlomodré rifle vo zvonovom strihu v kombinácii s klasickou denimovou košeľou a koženou bomber bundou, pričom ako doplnky zvolila šiltovku s nápisom a kožené čižmy na nízkych podpätkoch v čiernej farbe. Celý outfit má v sebe atmosféru deväťdesiatych rokov, ktorá je v posledných sezónach veľkým hitom. Akúkoľvek chybu by si hľadal/-a zbytočne.

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Andy Csinger (@andicsinger)

Jeseň v Puglii je trochu iná ako na Slovensku a priamoúmerné tamojšiemu počasiu sú aj outfity, ktoré pridáva na Instagram Andy Csinger. Influencerka, ktorá má skoro 800-tisíc sledovateľov, si príjemné prechodné obdobie užíva v štýlových mestských outfitoch ako vystrihnutých z módnych magazínov.

Na fotografii vyššie má oblečený dlhý pletený rolák s asymetrickým rozparkom, svetlé zvonové nohavice a tmavočervené mokasíny v imitácii hadej kože. Všetko od značky Sezane. Celkový look doplnila o jemný kožený opasok s malou prackou s logom módneho domu Saint Laurent, výrazné slnečné okuliare a veľkú kabelku v červenej farbe.

Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Maria Dušička (@maria.dusicka)

Jednou z našich obľúbených žien na Instagrame je Maria Dušička, ktorá je známa svojou estetikou obliekania v minimalistickom štýle. Jej outfity sú jedinečné, sofistikované a zároveň ženské, čo milujeme.

V tomto prípade si získala pozornosť vďaka elegantnej siluete v bielych tónoch, ktorú predviedla v pražských uliciach na začiatku októbra. Maria mala na sebe priliehavé šaty, cez ktoré mala oblečené nadrozmerné sako previazané látkovým opaskom, a v ruke držala malú prešívanú kabelku od luxusnej značky. Chválime aj výber slnečných okuliarov, ktoré dodali outfitu štipku nedostupnosti.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Ivana Mentlová (@ivanamentlova)

Českú návrhárku Ivanu Mentlovú považujeme za domácu módnu ikonu, ktorej luxusom opradené outfity nemajú v našich končinách žiadnu konkurenciu. Pozri sa na fotografiu vyššie a pochopíš prečo.

Zakladateľka rovnomennej odevnej značky predviedla v októbri viacero nadčasových kombinácií, spomedzi ktorých sme vybrali túto. Ivana má na sebe oblečený maxi dlhý kožený kabát vlastnej výroby, rifle v rovnom strihu od módneho domu Celine a baleríny z dielne Maison Margiela. Veľká kabelka na retiazke je Chanel a slnečné okuliare sú prácou návrhára Demnu Gvasaliu pre značku Balenciaga. Hodnota tohto outfitu je rádovo v tisícoch eur.

Zdroj: Instagram/@alexsedlackova

Alexandra Sedláčková (@alexsedlackova)

Perfektný jesenný look má na svojom konte aj Alexandra Sedláčková. Sympatická plavovláska podľa vlastných slov miluje obdobie medzi letom a zimou, čo vidieť na jej outfitoch, ktoré sú premyslené do najmenších detailov.

Len sa pozri na kombináciu vyššie, keď sa jej podarilo spojiť predĺžené čierne sako s koženými šortkami, pleteným topom a čižmami so zaujímavou textúrou a s dĺžkou pod kolená. Čerešničkou je dlhý pletený šál, ktorý dodal outfitu dokonalý vibe.

Zdroj: Instagram/@karolinamalisova

Karolína Mališová (@karolinamalisova)

Úspešná influencerka Karolína Mališová má šarmu a sexepílu na rozdávanie, o čom nás presviedča každým príspevkom na Instagrame. Inak to nebolo ani v októbri, keď do ulíc vyšla v tomto super fresh outfite, ktorému dominoval najmä hrubý pletený sveter vo svetlej farbe.

Bavia nás aj mäkké, veľmi pohodlne vyzerajúce zvonové nohavice v béžových tónoch a v neposlednom rade tenisky Nike Dunk Low, ktoré v prípade záujmu nájdeš v ponuke online obchodu Queens. Všetko spolu funguje na výbornú a inšpiráciou urobíš správny krok.

Zdroj: Instagram/@vandajanda

Vanda Jandová (@vandajanda)

Ďalšou módnou návrhárkou v zozname je samozvaná diva Vanda Jandová, ktorá má na fotografii z pražských ulíc oblečené modely zo svojej poslednej kolekcie na sezónu jeseň/zima.

Slovenka bola neprehliadnuteľná vďaka maxi dlhej čiernej sukni s kvetinovým zdobením v spodnej časti, ktorú doplnila o skrátený vrchný diel bez rukávov zo vzorovaného tvídu. Zvyšok outfitu tvorili vintage rukavice, čierne kožené topánky z dielne módneho domu Chanel, na ktorých sa opakuje motív kvetiny, malá kabelka na retiazke, séria perlových náhrdelníkov a oválne slnečné okuliare. Najoriginálnejší outfit za mesiac október.

Zdroj: Instagram/@wnb_mischa

Michaela Procházka (@wnb_mischa)

Premiéru v našom zozname najlepších outfitov v podaní Sloveniek a Češiek má tento mesiac Michaela Procházka, ktorá vystupuje ako @wnb_mischa. Sympatická blondína stíha popri materstve aj módu a v októbri nás presvedčila o svojom vkuse týmto sofistikovaným outfitom, ktorý je ako stvorený do kancelárie.

Michaela ti ukáže, ako môžeš nosiť čierne kusy oblečenia spoločne tak, aby to nebola nuda. Celý outfit vyskladala z modelov z novej sezónnej kolekcie značky Reserved. Do pozornosti dávame najmä čižmy so širokým vrchom na podpätkoch.