Fargo sa vracia s 5. sériou. Juno Temple zo seriálu Ted Lasso si v nej zahrá šikovnú vrahyňu a John Hamm policajta

5. séria Farga vyjde už v novembri. O čom bude a akých hercov v nej uvidíme?

Produkčná spoločnosť FX začne už od 21. novembra vysielať prvé časti piatej série seriálu Fargo. Kriminálny antologický seriál ponúka opäť celkom nový príbeh, postavy a hercov. Tentoraz divákov láka na vraždenie v Minnesote a Severnej Dakote.

Hlavnou postavou bude milá manželka Dorothy „Dot“ Lyon (Juno Temple zo seriálu Ted Lasso), ktorá sa snaží skryť svoju minulosť pred svojou novou rodinou. Keď ju však dobehne, musí jej čeliť a vrátiť sa do čias, keď ju chceli uniesť a ona namiesto toho zločincov zabila.

V pätách jej budú policajní vyšetrovatelia na čele so šerifom Royom Tillmanom (Jon Hamm z Mad Mena). Pomôcť mu chce aj jeho nešikovný syn Gator (Joe Keery zo Stranger Things), no Dot zase chráni jej svokra (Jennifer Jason Leigh z The Hateful Eight).