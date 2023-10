YouTube čoskoro spustí nástroj AI, ktorý ti umožní znieť ako populárni umelci. Získaš hlas ako The Weeknd alebo Beyoncé

Spustenie zatiaľ komplikuje licenčné vyjednávanie s nahrávacími spoločnosťami.

YouTube vytvára nástroj umelej inteligencie, ktorý ľuďom umožní znieť na nerozoznanie od populárnych umelcov. Platforma chcela beta verziu AI nástroja spustiť už tento september. Proces však skomplikovalo licenčné vyjednávanie s nahrávacími spoločnosťami, ktoré si chcú zachovať práva na hlas interpretov. Podľa Billboard novinka používateľom poskytne možnosť vytvárať videá s využitím hlasov vybraných populárnych umelcov.



Generálny riaditeľ Universal Music Group Lucian Grainge tvrdí, že táto technológia môže „posilniť ľudskú predstavivosť a motivovať hudobnú kreativitu mimoriadnymi novými spôsobmi“. S novinkou súhlasí aj generálny riaditeľ Warner Music Group Robert Kyncl.

Iní predstavitelia hudobného biznisu sa však obávajú, že nebude jednoduché presvedčiť všetkých umelcov, aby súhlasili s používaním ich hlasu. Komplikácie v prípade uplatňovania AI v hudbe sa ukázali počas leta, keď Universal stiahol z obehu pieseň „Heart On My Sleeve“, ktorá používala počítačovo vygenerované hlasy Drakea a The Weeknda.