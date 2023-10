Ako si mám skontrolovať prsia: jednoduchý návod na samovyšetrenie, ktoré ti môže zachrániť život

Na rakovinu prsníka na Slovensku ročne zomrie 900 žien, ale týmito krokmi sa dá úmrtnosť znížiť a chorobu zachytiť skôr.

Očekuj si prsníky a zachráň si život, aj tak sa dá zhrnúť iniciatíva Ružový október, ktorá upozorňuje na dôležitosť v prevencii rakoviny prsníkov. Nejde len o peknú ružovú stužku, ale o skutočnú záchranu života a zdravia.

„Nerobila som si samovyšetrenia. Keby som si robila samovyšetrenia na základe tých poznatkov, ktoré dnes mám, určite by som na to vedela prísť už o niekoľko mesiacov skôr. Neviem určiť, či by to malo nejaký zásadný vplyv, ale štatisticky platí, že čím skôr sa na to príde, tým je liečba úspešnejšia,“ hovorí Jana Šišková, ktorá cez svoj Instagram robí osvetu o rakovine prsníkov – o ochorení, ktoré veľmi dobre pozná.

Jana prešla liečbou rakoviny prsníka dvakrát, absolvovala aj mastektómiu, teda chirurgické odstránenie prsníka. Dnes apeluje na ľudí, aby prevenciu nezanedbávali. A ako by mala taká prevencia vyzerať?

Po 20. roku života by si mala každá žena pravidelne raz mesačne, najlepšie hneď po skončení menštruácie, sama vyšetriť prsníky. Takto najskôr odhalíš prípadné zmeny, ktoré môžu naznačovať rakovinu. „Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie u žien, týka sa už každej ôsmej. Jej včasnou diagnostikou vieme zabezpečiť aj úplné vyliečenie,“ priblížil gynekológ Mikuláš Redecha.

Na Slovensku výskyt rakoviny prsníka stále rastie. Predpokladaný počet žien, ktoré budú v tomto roku diagnostikované, je viac ako 3000, uvádza organizácia Nie rakovine, pričom až tretina z nich je už v pokročilom štádiu. Odhaduje sa, že ročne na Slovensku zomrie na rakovinu prsníka okolo 900 žien. No vďaka kvalitnej prevencii môžeme dosiahnuť zníženie počtu úmrtnosti o tretinu.

Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie

Raz za dva roky vo veku 20 – 40 rokov treba absolvovať sonografiu prsníkov, od štyridsiatky raz za dva roky mamografiu, raz ročne gynekologickú preventívnu prehliadku a raz mesačne samovyšetrenie prsníkov.

Toto sú tri jednoduché aktivity, ktoré pomôžu predchádzať pokročilým štádiám rakoviny. Ale napriek tomu, že podľa prieskumov vedia o možnosti samovyšetrenia prsníkov až tri štvrtiny žien, vykonáva si ho len 10 percent žien, uvádza organizácia Nie rakovine. Preventívne prehliadky sa takisto netešia veľkej popularite, nechodí na ne viac ako polovica žien. Pritom ide bez preháňania o záchranu života.

Ako si vyšetriť prsia doma

Prsníky sa kontrolujú bruškami prstov, krúživými pohybmi v smere z horného vonkajšieho okraja k bradavke. Skontrolovať treba aj okolie kľúčnej kosti a podpazušie, pričom ideálne je robiť to každý mesiac 3-4 dni po skončení menštruácie, odporúča Liga proti rakovine.

Všímaj si každé zhrubnutie alebo hrčky, ktoré tam predtým neboli, a tiež farbu kože, či koža nie je vráskavá, stiahnutá, či sa bradavka nevťahuje do prsníka alebo z nej niečo nevyteká. Každú zmenu potom prekonzultuj v gynekologickej ambulancii.

Ako si urobiť samovyšetrenie prsníkov. Zdroj: Nie rakovine

Rakovinu prsníka si často predstavujeme ako hrčku, avšak na prsníku sa môže prejaviť napríklad ako stvrdnuté miesto, priehlbinky, poškodenie bradavky (chrastička), začervenanie, pálenie alebo bolestivosť, výtok z bradavky, zmeny na pokožke, hrčka v prsníku, pazuche, v kľúčnej jamke, rastúca žila, vtiahnutá bradavka, nový tvar/veľkosť prsníka, „pomarančová“ koža (celulitída), výskyt rôznych podkožných útvarov, dodala v rozhovore Jana. Ona si na sebe najskôr všimla zmenu na pokožke, no neuvedomila si, že to by mohla byť rakovina.