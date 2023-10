3-hodinový set, zimomriavky a párty až do rána. Takto Boris Brejcha roztancoval Bratislavu

Ako vyzerala bratislavská show nemeckého DJ-a?

Po niekoľkých vypredaných šou sa „The Man In The Mask“ Boris Brejcha opäť vrátil na Slovensko. Tentokrát so svojou najväčšou audiovizuálnou šou In Concert, ktorú predviedol v bratislavskej Inchebe v sobotu 7. októbra.

Večer odštartoval Moritz Hofbauer svojím live setom, nasledoval člen labelu Fckng Serious Deniz Bul, ktorý sa na Slovensku predstavil po prvý raz. A zrejme nie naposledy. Krátko po desiatej sa za pultom objavil Boris Brejcha, ktorého návštevníci privítali obrovským hlukom. On ich odmenil nadupaným 3-hodinovým setom, počas ktorého predviedol aj neopakovateľnú vizuálnu šou.

Po skončení sa na svojej sociálnej sieti dokonca poďakoval fanúšikom, ktorí si prišli vychutnať túto jedinečnú šou v obrovskej hale. „Každá krajina je iná, čo sa týka svojich párty, ale každá má aj svoje osobité čaro. Som nesmierne rád, že som sa mohol opäť vrátiť na Slovensko a predviesť svoju novú show aj tu,“ uviedol DJ.

O celý event sa postarali mladí chalani z organizácie Aldea Music, ktorú môžeš poznať aj vďaka luxusnej plavbe párty loďou. Tú zorganizovali ešte začiatkom roku 2023. 4 dni, 4 krajiny, nikdy nekončiaca párty a skvelá spoločnosť.

Chalani už teraz usilovne pracujú na príprave druhej edície plavby Aldea Sea Experience, ktorá sa bude konať v máji 2024. Ak ťa takýto zážitok láka, už teraz sa môžeš zaregistrovať na čakaciu listinu, aby ti neuniklo žiadne dôležité info.

Divoká párty až do rána

Po koncerte však ľudia neodchádzali z areálu, keďže organizátori pripravili aj špeciálne pripravenú afterpárty v podobe skvelých DJ setov od Konstantina Sibolda (Afterlife), Denesa Totha (Moodyverse) a DJ-a Mvtthewa. Skvelá párty trvala až do ranných hodín, keď sa pred bránami Incheby začali pomaly lúčiť roztancovaní a spokojní návštevníci.

„Tretiu návštevu Borisa pod Aldea Music hodnotíme veľmi úspešne a pozitívne, keďže sme išli do úplne nového konceptu, ktorý na Slovensku zatiaľ nie je populárny. Z párty sa tento event zmenil na koncert, ktorý začínal už o 18.00 a končil o 1.00 ráno v noci. V rámci tohto konceptu sme sa rozhodli ešte o zorganizovanie oficiálnej afterpárty. Bola to pre nás výzva, no nakoniec sa všetko podarilo a dopadlo výborne. Všetci sa bavili, a čo je hlavné, ľudia odchádzali spokojní a s úsmevom,“ priblížil jeden zo zakladateľov organizácie Aldea Music Adam Píš.

Po evente však chalani nemali čas na oddych. Už 13. októbra totiž organizovali ďalšiu veľkú párty vo svojom novootvorenom Aldea klube. V rámci osláv 10. narodenín značky Moody sa na stage postavilo hneď niekoľko silných mien. Headlinerom večera bol predstaviteľ vydavateľstiev Afterlife, ATLANT, Oddity či Radikon.

Yubik je talentovaný producent žijúci v Berlíne a za svoju kariéru stihol remixovať napríklad aj track In the Morning od Fritza Kalkbrennera. Okrem toho sa na stage postavil aj zakladateľ Moody Denes Toth, ktorého sety si mohol zažiť na festivaloch Grape, Sziget, Balaton Sound, Colours of Ostravači Beats for Love. Pred ním návštevníkov roztancoval predstaviteľ mladej generácie Konik.

„Nové priestory klubu Aldea sľubujú doteraz nevídané kvality clubbingu v Bratislave: nekompromisný sound-system svetovej značky d&b audiotechnik, špeciálna akustická úprava a jedinečná inštalácia LED panelov a ďalších svetiel. Toto bude o niečom inom. Aldea Music sa snaží priniesť hudobnému svetu úplne iný rozmer, než na aký boli ľudia doteraz zvyknutí,“ dodáva ďalší člen Aldea Music Josef Alsharabi.