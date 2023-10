Najhorúcejšia módna značka nie je Louis Vuitton ani Balenciaga. Na vrchole zoznamu nájdeš prekvapenie

Tretí štvrťrok v roku 2023 ovládol taliansky módny dom, ktorý vedie z pozície kreatívnej riaditeľky Miuccia Prada.

Lyst Index je štvrťročný zoznam najhorúcejších značiek a produktov v oblasti módy, ktorý zostavujú odborníci zo spoločnosti Lyst (nákupná aplikácia). Nižšie nájdeš rebríček najvyhľadávanejších a najpopulárnejších spoločností za tretí štvrťrok 2023. Na vrchole tentoraz nenájdeš ikonické módne domy ako Louis Vuitton, Gucci, Dior alebo Balenciaga, prvenstvo získala značka Miu Miu, ktorá je v plnom vlastníctve spoločnosti Prada.

Druhé miesto v rebríčku obsadila značka Loewe, ktorá sa teší popularite vďaka jedinečným návrhom obuvi, kabeliek aj modelov oblečenia spod rúk Jonathana Andersona. Prečítaj si článok, v ktorom sme zhrnuli sedem zaujímavostí o španielskom módnom dome s dlhoročnou tradíciou. Cestu na vrchol Lyst Index si postupne dláždia predstavitelia Bottega Veneta, Moncler aj Saint Laurent.

Silueta z kolekcie jar/leto 2022 od módneho domu Miu Miu. Zdroj: Miu Miu

Na čele predstavenstva spoločnosti Miu Miu stojí dedička módneho impéria Miuccia Prada, ktorá je rovnako kreatívnou riaditeľkou všetkých ready-to-wear kolekcií.

Ak sleduješ dianie v odevnom priemysle, neuniklo ti, že Miu Miu bola vyhlásená za značku roku 2022 podľa dát, ktoré zozbierala spoločnosť Lyst, pričom zaznamenala 49 % nárast vyhľadávania na internete.

Za obrovskou popularitou talianskej značky nájdeš najmä hravý prístup k ženskému šatníku aj spolupráce s firmami ako Church's alebo New Balance v oblasti obuvi. Značka Miu Miu si získala generáciu Z, ktorá hľadá iný pohľad na módu ako pri väčšine konkurenčných výrobcov. Mladistvú identitu Miu Miu možno najlepšie reprezentujú uniformné návrhy volánových minisukní, farebná a metalická obuv, ale aj skrátené vrchné diely a štýlové kabelky.

Silueta z ready-to-wear kolekcie na sezónu jar/leto 2024 od módneho domu Prada. Zdroj: Prada

Tretí štvrťrok 2023 bol pre spoločnosť Prada veľmi úspešný, keď rovnomenný módny dom obsadil bronzovú priečku v zozname vďaka skvelým návrhom oblečenia a doplnkov v minimalistickom štýle, ale aj zásluhou spolupráce s kvetinovými stánkami v kampani jeseň/zima 2023 a novému dizajnu kabelky s názvom Arqué.

Naopak, prepad zaznamenal módny dom Versace, ktorého na štvrtom mieste v zozname nahradila Bottega Veneta pod vedením návrhára Matthieua Blazyho. Na vzostupe sú aj ďalšie známe značky vrátane Saint Laurent (6. miesto), Moncler (7. miesto) alebo Burberry (10. miesto), pričom najvýraznejší posun má na svedomí Maximilian Davis, ktorý vytiahol Ferragamo na 20. miesto Lyst Index.

Čo sa týka najväčších módnych prelomov vo vyhľadávaní v uvedenom období, vedie značka Helmut Lang s 19 % nárastom a nasleduje Tory Burch so 14 % nárastom. Najhorúcejší produkt je z dielní Maison Margiela, a to konkrétne ikonická obuv Tabi Mary Jane. Nechýba ani pletený sveter Miu Miu, prešívaná kabelka značky COS alebo tenisky New Balance 550.

Celý zoznam vrátane detailov nájdeš na webovej stránke firmy Lyst.