Ukáž, ako opeknel tvoj frajer, odkedy ste spolu: Girlfriend efekt je hitom Tiktoku, niektorí však tvrdia, že je krutý a zbytočný

Pred frajerkou a po nej: Muži vo vzťahu vraj zažijú brutálny glow-up, za ktorý si pochvalu zaslúžia ich partnerky.

Tisíce párov na Tiktoku sa chvália glow-up procesom muža. Samozrejme, všetku chválu zaň si pripisuje žena – tá zvyčajne pridáva na sociálnu sieť aj video, ktoré dokazuje „girlfriend effect“. Takto dnes mladí ľudia opisujú ženský vplyv na účes, vizáž aj módny štýl svojich partnerov.

Videá sú štandardným konceptom „pred a po“, teda predtým, ako s danou ženou začal chodiť, a potom, keď už ovplyvnila to, ako si stajluje vlasy, čo si oblečie, či dokonca aj to, ako pózuje na fotografiách. Na Tiktoku sa tento trend nazýva aj girlfriend air a je priamym protipólom trošku staršieho boyfriend airu, pripomína NBC News.

Boyfriend air opisuje opačný výsledok: žena má „glow down“ a vyzerá v priebehu vzťahu postupom času „horšie“ – menej nastajlovaná, s menej lichotivým účesom či oblečením. Videá s označením #girlfriendeffect už majú desiatky miliónov videní a tisíce nových videí pribúdajú každý týždeň.

Medzi najpopulárnejšími je určite video tvorcu Gaba Escobara, ktorý zazdieľal svoju štýlovú premenu za rok randenia. Vo videu opisuje, ako vyzeral jeho šatník na začiatku ich vzťahu, a vysvetľuje, ako mu priateľka postupne pomohla skladať outfity z vecí, ktoré už vlastnil. Časom si rozšíril šatník, nechal si narásť vlasy a ostrihal sa podľa jej inštrukcií a dnes podľa jeho slov vyzerá podstatne lepšie.

Videá však často pridávajú samotné ženy, ktoré ukazujú fotografie svojich priateľov pred premenou a po nej. Pozri si príklady nižšie.

Kritici tohto trendu však v komentároch videí hovoria, že muži sa postupne jednoducho premenili na typický instagramový look. Ich módny štýl nemá osobnosť, portál Hypebae to bez hanby označil za zábery ako z katalógu Zara. Niektoré videá s premenami navyše pôsobia až kruto, majú výsmešný tón a chvália skôr to, že muži zapadli medzi ostatných, ktorí sa prezentujú online.