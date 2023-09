Prvé dojmy: Spin-off Johna Wicka Continental je pre fanúšika povinnosťou. Prečo si zaslúži tvoju pozornosť?

Milovníci Johna Wicka si hneď na začiatku užijú skvelú akciu, ktorá pripomína boje Keanu Reevesa.

V akčnej sérii John Wick je Winston dlhoročným manažérom známeho hotela Continental, v ktorom sa stretávajú nájomní vrahovia. Spin-off seriál The Continental divákov vráti do dávnej minulosti.

V období 70. rokov budú sledovať mladého Winstona (Colin Woodell) a jeho brata Frankieho (Ben Robson), ktorý si proti sebe poštve vtedajšieho manažéra hotelu, násilníckeho gangstra Cormaca (Mel Gibson).

Zdroj: Peacock

Prestrelky (takmer) ako z filmovej série

Ihneď v úvodných 10 minútach prvej časti sa diváci dočkali vynikajúcej akcie na štýl Johna Wicka – rýchla streľba a množstvo mŕtvol nepriateľov. V nej sa predstavil štýlový zabijak Frankie a ukázal, že si podobne ako Baba Yaga dokáže pomerne ľahko poradiť aj s veľkou presilou.

Pochopiteľne, The Continental je seriál, a i keď má pomerne štedrý rozpočet (údajne okolo 60 miliónov dolárov), určite netreba čakať, že by divákov tvorcovia zahrnuli akčným návalom, na aký si zvykli pri Johnovi Wickovi. To však v žiadnom prípade neprekáža.

Zdroj: Peacock

Menší počet akcie je obklopený viacerými dejovými líniami, ktoré sú pomerne vyvážené. Väčšina dialógov dokáže rýchlo vtiahnuť do deja a nejde len o vatu medzi akčnými scénami, ako tomu pri tomto žánri častokrát býva.

Spomedzi postáv zaostáva azda len partia afroamerických priekupníkov drog, ktorú nezastupuje žiadna výraznejšia postava. Navyše, vzhľadom na to, že má seriál iba 3 časti, nie je isté, či sa podarí všetky príbehy dôstojne ukončiť. Na taký malý časový priestor je ich zbytočne veľa.

Zdroj: Peacock

Uveriteľná chémia medzi bratmi

Mladej verzii Winstona, ktorú sa podarilo výborne stvárniť Colinovi Woodellovi, nechýba charizma typická pre jeho budúce postavenie. Vynikajúci je aj Ayomide Adegun s postavou Charona, ktorý bude v sérii s Johnom Wickom pravou rukou nového manažéra.

Pilotná epizóda je o trochu dlhšia, než by bolo potrebné a preto si nedokáže udržať tempo. Rozhodne jej však nechýba napätie. Hlavní hrdinovia nie sú síce žiadni zelenáči, ale ani superhrdinovia ako nesmrteľný John Wick, a tak si pri ich súbojoch nemôže byť divák istý, či neschytajú guľku medzi oči.

Veľkým plusom je aj skvelý soundtrack zvýrazňujúci dobovú atmosféru New Yorku a silná chémia medzi Winstonom a Frankiem. Ich príbehová línia je výborným rozšíreným mytológie sveta zabijakov a za hodinu a pol dlhú epizódu si toto bratské duo účinne získa pozornosť divákov. Tí sa môžu v ďalších častiach tešiť na celé 2 hodiny zamerané na boj o hotel Continental, do ktorého sa podľa náznakov z pilotnej časti zapojí aj tajomný High Table.

Showrunneri: Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmons

Scenár: Chris Collins, Greg Coolidge, Derek Kolstad a ďalší

Žáner: akčný/krimi/triler

Dĺžka: 3 hodiny 27 minút (3 epizódy)

Herci: Mel Gibson, Ben Robson, Colin Woodell

Kde si môžeš seriál pozrieť: Amazon Prime Video