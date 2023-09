Supermodelka Naomi Campbell priznala závislosť od kokaínu. „Zabíjal ma,“ hovorí v novom dokumente

Topmodelka Naomi Campbell otvorila Pandorinu skrinku. V novom dokumente odhalila, že v deväťdesiatkach ju takmer zabila závislosť od drog.

Legendárna hviezda prehliadkových mól sa v novom dokumentárnom seriáli Supermodelky na AppleTV+ otvorene zverila so svojou minulosťou spojenou s užívaním návykových látok a priznala, že sa ku kokaínu uchýlila, aby sa vyrovnala s traumou z detstva a so smrťou talianskeho návrhára, píše Page Six.



„Myslím, že keď som ho začala brať, jedna z vecí, ktorú som sa snažila zakryť, bola smútok. Závislosť je taká hlúposť,“ povedala Campbell.



„Človek si myslí: ‚Ach, to tú ranu zahojí.‘ Nezahojí. Môže to vyvolať taký obrovský strach a úzkosť.“ Módna ikona uviedla, že jej svetom otriaslo, keď bol dizajnér Gianni Versace v roku 1997 zavraždený pred svojím domom na Miami Beach.



„Tlačil ma, aby som vyšla von a išla ďalej, keď som si myslela, že na to nemám. Takže keď zomrel, môj smútok a problémy sa veľmi zhoršili.“ Supermodelka britského pôvodu bojovala so svojou závislosťou päť rokov, v roku 1999 dokonca skolabovala počas fotenia.



„Keď sa snažíte niečo zakryť, nejde to,“ priznala v dokumentárnom seriáli. „Nemôžete to zakryť. Zabíjala som sama seba. Bolo to veľmi zraňujúce.“