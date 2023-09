Hľadáš lacný obed v Bratislave? Toto je 5 výborných táckarní, kde ti naložia robotnícku porciu za smiešnu cenu

Našli sme najlepšie bratislavské jedálne, v ktorých zaspomínaš na detské časy.

Ak by sa mal priemerne zarábajúci človek stravovať v našom hlavnom meste len v reštauráciách, možno by do mesiaca skrachoval. Našťastie, Bratislava nie je len o fancy podnikoch, drahých baroch a koláčoch za 5 eur.

Nájdeš tu množstvo skrytých „pokladov“, ktoré nielen uspokoja tvoje bruško a peňaženku, ale ti aj pripomenú sladké detské časy. Tieto podniky spája niekoľko vecí – žoviálny, až rodinný prístup obsluhy, tradičné jedálenské pokrmy a obedové ceny hlboko pod hranicou slovenského priemeru.

Karmina

Adresa: Štúrova 12, Staré Mesto

Hodnotenie na Google: 4,1/5 (66 recenzií)

Legendárnu vývarovňu v centre Bratislavy, ktorá fungovala nepretržite od roku 1975, opäť otvorili v decembri minulého roka. Jedáleň Karmina navštevovali študenti, robotníci, ľudia z vyšších vrstiev, ale aj bývalý prezident Ivan Gašparovič. Jedáleň bola známa najmä svojimi zabíjačkovými špecialitami.

V cene 5,99 eura máš na výber z troch polievok, piatich hlavných jedál a dvoch nápojov (citronáda, oranžáda), ktoré si čapuješ sám. Karmina stále ponúka výhradne tradičné a slovenské jedlá. Asi najobľúbenejším je päť hodín varené bravčové koleno s dusenou kapustou a domácou parenou knedľou.

Dáš si tu aj klasiky ako bravčový paprikáš z krkovičky, kuracie kung pao, pečené kuracie stehno s ryžou a kompótom či bravčový plnený rezeň s nivou a so slaninou, štuchanými zemiakmi a cviklou. Jedlá sú chutné a napriek tomu, že táckareň sa nachádza v centre mesta, na jedlo sa nečaká dlho.

Celú reportáž z Karminy si prečítaš tu.

Karmina na Štúrovej ulici fungovala od 70. rokov, dnes je opäť otvorená. Zdroj: Refresher/Ema Stanovská

Smädníček

Adresa: Miletičova 5481, Ružinov Hodnotenie na Google: 4,4/5 (141 recenzií)

Smädníček je jedálenský klenot skrytý na trhovisku na Miletičovej. Prví návštevníci sem často zavítajú už o 10 h ráno, a tak je toto stravovacie zariadenie ideálne najmä pre tých, ktorí chodia obedovať veľmi skoro. Chodia sem predovšetkým štamgasti verní domáckej kuchyni a atmosfére.

Porcie sú tu skutočne štedré, a tak ponúkajú aj polovičné. Klasické menu stojí 5,90 eura, no polovičné len neuveriteľných 3,80 eura – patrí tam hlavné jedlo, polievka aj nápoj. Pri niektorých jedlách ťa aj menšia porcia úplne zasýti. Na ilustráciu, polovičná porcia vyprážaného syra je tu porovnateľná s bežnými obyčajnými porciami.

Súčasťou menu je čapovaná sóda za desať centov. Ak si vyberieš len polovičné jedlo, zaplatíš dokonca 3,20 eura. Lacnejšie sa dnes asi v hlavnom meste nenaješ. Odporúčame ti najmä vepřo knedlo zelo, mäsové guľôčky a spomínaný vyprážaný syr.

Celú reportáž zo Smädníčka si prečítaš tu.