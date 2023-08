Našli sme najlacnejšie menu v Bratislave. Dosýta sa tu naješ za 3,80 eura, najobľúbenejšie jedlá sú vypredané už o jedenástej

Polotovary nečakaj, rodinnú atmosféru však áno. V jedálni Smädníček na trhovisku Miletičova zastal čas.

O 11.20 sa ťahá rad čakajúcich až pred bránu Smädníčka. Obedný nával návštevníkov vrcholí v tradičnej stravovacej ustanovizni trhoviska Miletička hlboko predpoludním. Čakanie si krátime čítaním plakety, ktorá upozorňuje na rôzne zdravotné benefity vína. „S dovolením, prosím, ďakujem,“ upozorní nás milá pani, ktorá upratuje tácky.

Počas špičky sa nezastaví. Keď sa dostávame k platbe, číslo v pokladničnom systéme indikujúce obslúžených zákazníkov preskočí z 99 na 100. Do záverečnej ich príde asi 200.

Výzor podniku sa v porovnaní s profilovkou na Facebooku z roku 2015 takmer nezmenil. Po stranách dverí akurát pribudli dva drevené sudy. Smädníček sa nesnaží ohúriť bombastickým vizuálom. Chodia sem predovšetkým štamgasti verní domáckej kuchyni a atmosfére.

Nápis „Raňajky, obedy, pivo“ hovorí za všetko. Zdroj: Refresher

V druhej línii tradičných gastronomických prevádzok na jedáleň mnohí návštevníci trhoviska vôbec nenarazia. „Niektorých poznám tak dobre, že sa ich už ani nemusím pýtať, čo si dajú,“ povie Katka, ktorá pracuje v obsluhe.

Sme sotva 30 metrov od legendárneho vietnamského bistra Phong Nam, no predsa v inom svete. Nesedia tu influenceri, zamestnanci startupov či biznismeni. V Smädníčku, kde sa naješ už za tretinu ceny jedla Phong Namu, vládnu chlapi v montérkach a dôchodcovia. Mnohí prichádzajú vyzbrojení nádobkami.

Jedáleň nemá núdzu o zákazníkov. Niektoré jedlá sa vypredajú už o jedenástej. Zdroj: Refresher

Porcie sú tu skutočne štedré. „Radšej ponúkame aj polovičné porcie. Nemali sme radi, keď nám ľudia vracali tácky s jedlom. Najmä v lete je to obľúbená voľba,“ objasňuje Kristína, manželka vedúceho jedálne. V Smädníčku pracuje 20 rokov a pamätá si časy, keď jedáleň sídlila v neďalekom malom stánku.

V Refresheri vieme o každej novej prevádzke, ktorá stojí za návštevu, no monitorujeme aj stálice slovenskej gastroscény. O miestach, ktoré stoja za to, pravidelne píšeme v rubrikách Gastropriemysel a Gastro Bratislava – nezabudni ich sledovať a nič ti neujde. Staň sa členom klubu Refresher+ a získaš prístup ku všetkým článkom.

„Brunch“ u Smädníčka

Smädníček podáva raňajky v čase od 6.00 do 9.00. Ponúkajú klasické stálice ako ham and eggs, párky či praženicu – všetko za 2,70 eura. Ihneď nato začína obľúbenejší obedový servis. Mnohí stravníci chodia na obed už v čase, keď my si len varíme rannú kávu. „Od pol desiatej som sa nezastavila, o jedenástej sú najobľúbenejšie jedlá vypredané a pred druhou tu už nie je ani noha,“ konštatuje Kristína.

Menu tu stojí len 3,80 eura, prikúpiť si môžeš pečivo, šaláty a čapované klasiky. Zdroj: Refresher

Klasické menu stojí 5,90 eura, no polovičné len neuveriteľných 3,80 eura – patrí tam hlavné jedlo, polievka aj nápoj. Pri niektorých jedlách ťa aj menšia porcia úplne zasýti. Na ilustráciu, polovičná porcia vyprážaného syra je tu porovnateľná s bežnými obyčajnými porciami – klasická totiž obsahuje až dva veľké kusy tejto obaľovanej delikatesy.

Súčasťou menu je čapovaná sóda za desať centov. Ak si vyberieš len polovičné jedlo, zaplatíš dokonca 3,20 eura. Lacnejšie sa dnes asi v hlavnom meste nenaješ.