SÚŤAŽ: Vyhraj romantický víkend pre seba a svoju polovičku. Stačí, ak sa podelíš o vašu lovestory

Uži si bohémsky luxus a spoločný čas vo dvojici.

Piešťanský Kúpeľný ostrov nikdy nebol len bežnou kúpeľnou destináciou. Je unikátny svojou polohou a atmosférou. Hovorí ti niečo secesia? Je to uvoľnený umelecký smer, ktorý si podmanil Ameriku a Európu na prelome 19. a 20. storočia. Na Kúpeľnom ostrove ho uvidíš doslova na každom kroku. Za kráľovnú secesie je považovaný 5* hotel Thermia Palace, v ktorom si môžeš užiť bohémsky luxus so svojou láskou a rozmaznávanie, o akom sa ti ani nesnívalo.

Do hotela vstúpiš po červenom koberci a budú ťa obsluhovať v rukavičkách. To nie je metafora, takto to v Thermii vyzerá každý jeden deň. Kuchyňa Grand Restaurant pod vedením gréckeho šéfkuchára ti ponúkne gastronomické skvosty a úchvatný výhľad do kúpeľného parku.

Obdivovať môžeš aj originál svetoznámeho autora Alfonsa Muchu, ktorý zdobí priečelie vstupu do hotelovej reštaurácie. Okrem toho, až do októbra sa môžeš nasýtiť krásou výberu z Muchovej tvorby vďaka výstave Kvetinové svety.

Zdroj: Thermia Palace

Dokonalý relax doplnia rokmi overené kúpele v termálnej vode a neopísateľný pocit, ktorý ti prinesú horúce bahenné zábaly v secesnom kúpeľnom dome Irma. Miestne procedúry sú zážitok, ktorý má aj pozitívne účinky na tvoj organizmus.

Zdroj: Thermia Palace

V najväčšom balneologickom centre v strednej Európe teraz môžeš stráviť pekné chvíle aj so svojou polovičkou. Vyhraj víkendový pobyt v hoteli Thermia Palace – stačí, že napíšeš svoj príbeh lásky do komentára v priloženom poste. Ak vyhráš, užiješ si víkend plný nehy, opatery a romantiky na ostrove, kde sa láske darí v každom ročnom období.