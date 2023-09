Študentka podstúpila v dôsledku šikany plastiku nosa. Seriál Pán profesor v novej časti rieši, či sú tieto operácie povrchné

Druhá epizóda novej série otvorila ďalšie spoločenské tabu – urobia ťa plastické operácie šťastnejším človekom?

Seriálová Janka zo Samovej triedy je talentovaná umelkyňa. V škole sa jej darí a svojou tvorbou prispieva aj do školského časopisu. Tiež má veľmi výrazný nos a neustále počúva rôzne narážky na svoj vzhľad. Pred spolužiakmi sa však tvári, že to dokáže brať s humorom.

Mladá študentka si omylom vypočuje uštipačné poznámky Klaudiinej mamy, ktorá veľmi kvetnato komentuje jej nos. Tieto vety sú zlomovým okamihom, keď sa ukáže Jankino trápenie a rozhodne sa podstúpiť plastickú operáciu.

Premena priamo pred kamerou

Seriálová Janka si počas jednej epizódy prešla niekoľkými drastickými premenami. Tvorcovia preto oslovili umeleckého maskéra Martina Jankoviča, ktorý pre mladú herečku Sáru Hrčkovú vytvoril tvárovú protézu na mieru. Svojou prácou už prispel do známych projektov, ako napríklad Zaklínač, Svetová vojna Z či Operácia Anthropoid.

Maskér spoločne s kolegyňou Zuzkou Zvonár navrhol tri rôzne tvary nosa. „Režisérka Zuzka Marianková si vybrala ten, ktorý jej vizuálne a charakterovo najviac vyhovoval. Podobnosť s kýmkoľvek je skutočne čisto náhodná,“ komentuje Martin Jankovič.

Na fotkách vidíš dve verzie modelácie nosa pre Sáru Hrčkovú. Sú to základné tvary v plastelíne, bez finálnych textúr. Zdroj: archív M. Jankoviča

Príprava dôveryhodnej tvárovej protézy nie je vôbec jednoduchý proces. „Ak si správne spomínam, tak odliatok tváre, modelácie, výroba formy a odlievanie samotných aplikácií zabrali asi týždeň a aplikácia nosa pred každým natáčaním trvala približne hodinu a pol,“ vysvetľuje maskér. „Moja práca vtedy bola len sedieť, príliš nepoužívať mimiku, aby sa nevytvorili bublinky, ktoré by mohli ovplyvniť proces lepenia. Vždy to ubehlo rýchlo, skúšali ma aj rozosmiať, no udržala som sa,“ dodáva Sára Hrčková, ktorá stvárnila Janku.

Mladá herečka tvrdí, že jej protéza neprekážala a bola prispôsobená tak, aby neovplyvnila jej mimiku tváre. „Keď som sa s novým nosom šla napiť vody, tak som sa hneď obliala, pretože koniec koncov zavadzal aj v mojom výhľade. Bol to iba nezvyk,“ spomína Sára.

Sme vďaka plastike povrchnejší?

V tejto epizóde si vypočuješ niekoľko názorov na plastické operácie u tínedžerov. Niektorí vidia takéto zákroky ako spôsob, ktorý ťa zbaví emočnej bolesti. Iní ich zas ostro kritizujú. Čo si myslíš o tom ty?

Keď Sára prišla na pľac s nalepeným nosom, jej seriáloví spolužiaci dostali záchvat smiechu. Pomohlo jej to vžiť sa do kože Janky. „Padali aj poznámky typu ,no to je teda nosisko‘. Vedela som, že je to dočasné, a komentáre som si nepripúšťala. Pripomenulo mi to, že slová vedia naozaj raniť. Pre Janu to muselo byť ťažké a dokázala to ešte využiť vo svoj prospech – ako napríklad karikatúra, ktorú vytvorila a bola použitá aj v epizóde,“ opisuje.

Zdroj: Pán profesor/TV Markíza

Už pri čítaní scenára mladá herečka vedela, že táto epizóda bude pre ňu emočnou dráhou. „Keďže žijeme v dobe, keď nám sociálne siete a spoločnosť určuje, čo je pekné a čo nie, tak pre mladých ľudí to vie byť občas naozaj chaotické a náročné. Ľudia zabúdajú na to, že naše nedokonalosti nás práve robia jedinečnými. A znie to ako klišé, no je to tak,“ vysvetľuje.

Sára zastáva názor, že príliš výrazné zmeny výzoru môžu za vytratenie autentickosti a individuality. „Veľa dievčat, ale aj chlapcov v mojom okolí je častokrát nespokojných so svojím výzorom. Treba si však uvedomiť, že to, čo nás naozaj prezentuje a robí autentickými, nie je nové oblečenie alebo zákroky, ktoré nám majú ‚pomôcť‘ k tomu, aby sme sa cítili lepšie.“ Tvrdí, že dôležitejšie je, akí sme vo vnútri, ako si nastavíme hlavu a vybudujeme si zdravé sebavedomie aj s našimi „chybičkami krásy“.

