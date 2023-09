Bude nás v budúcnosti liečiť umelá inteligencia? Odborník tvrdí, že aj na Slovensku máme robotické technológie ako v Amerike

Moderné zubné kliniky využívajú pokročilé technológie už dnes. Prečítaj si, ako to vyzerá v praxi.

V roku 2017 v meste Si-an v Číne po prvýkrát robot samostatne voperoval do úst pacientky zubný implantát. Počas operácie, ktorá trvala jednu hodinu, bol neustále prítomný tím odborníkov, no nemuseli nijako zasiahnuť. Lekári prostredníctvom CT vyšetrenia získali najprv údaje o lebke a čeľusti pacientky. Personál naprogramoval všetky pokyny a umiestnil robota do správnej polohy.

Momentálne nejde o bežnú prax, ale tento experimentálny zákrok otvoril niekoľko otázok – Ako bude vyzerať zdravotníctvo v budúcnosti? Budeme potrebovať ešte ľudských zubárov?

Do istej miery sa robotika v stomatológii využíva, no prístroje nedokážu pracovať samostatne. „V tejto dobe to určite nie je reálne. Vložiť implantát nie je problém, ak máte robota s takými zručnosťami. Všetko to je len otázka času, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Tu máme rovnaké technológie ako v Los Angeles alebo New Yorku. Kupujeme tie isté prístroje. No faktom je, že dostupné technológie ešte nie sú samostatné,“ vysvetľuje doktor Libor Michna zo zubnej kliniky ArtDentistic v Bratislave.

Dr. Libor Michna MSc., Perio MSc. Impl. Zdroj: ArtDentistic

Dr. Libor Michna, MSc., Perio MSc. Impl, založil v Bratislave so svojou manželkou modernú zubnú kliniku ArtDentistic, ktorá tento rok oslavuje už desať rokov od založenia. Niekoľko rokov sa vzdelávali a pracovali v zahraničí, aby svoje poznatky mohli uplatniť na Slovensku a vytvorili miesto na úrovni renomovaných zahraničných kliník. Na tejto klinike nájdeš všetko potrebné pod jednou strechou.

Spoločne s odborníkom sa pozrieme na to, kam smeruje technologický pokrok v zubnej medicíne, či sú tieto inovácie dostupné aj u nás a prečo Slováci „utekajú“ za žiarivým úsmevom do zahraničia.

Posun míľovými krokmi

Možno pri bežnej návšteve zubára nemáš pocit, že by sa niečo za posledné roky zásadne zmenilo. „Zdravotníctvo ide neuveriteľnými krokmi dopredu. Technológie sa vyvíjajú a investície sú veľké. Odborníci ako my tiež musia investovať do pokroku, ak chcú udržať krok s dobou,“ konštatuje doktor Michna.

Opak je však pravdou. Napríklad na klinike ArtDentistic využívajú najmodernejšie dostupné technológie. Medzi ne patrí 3D CT vyšetrenie a 3D scan. Spojením týchto prístrojov vzniká jasný obraz kostí a tváre pacienta, vďaka čomu ti umelá inteligencia dokáže navrhnúť zubný implantát presne na mieru.

Samotný proces výroby implantologickej korunky trvá len dve hodiny. „Prístroj navrhne korunku. Návrh však ešte nie je perfektný, musíme ju poupraviť. Nie je to samozrejmosť na každej klinike, ale tieto technológie sú na trhu bežne dostupné,“ objasňuje doktor Michna. Táto technológia je príklad toho, že ľudská intuícia a odbornosť bude aj v budúcnosti nesmierne dôležitá. Tento typ zariadenia sa využíva aj pri estetických zákrokoch. „Vieme naplánovať, ako budú vaše fazety vyzerať. Používa sa to aj v ortodoncii pri neviditeľných strojčekoch,“ dopĺňa.

Zákroky, ktoré využívajú inovatívne technológie, sú aj oveľa bezpečnejšie. Doktor Michna tvrdí, že ľudský faktor je síce dôležitý, ale aj najskúsenejší odborník môže urobiť chybu. „Tieto pochybenia sa možno odstránia, ale má to aj druhú stranu mince. Môžu vzniknúť problémy, ktoré ešte nepoznáme. Nedá sa určiť, aký dosah budú mať inteligentné technológie,“ objasňuje doktor.

Zdroj: ArtDentistic

Technologický posun nastal aj v liečbe, vďaka čomu sú výsledky chirurgických zákrokoch predvídateľnejšie a čas zotavenia sa neustále skracuje. „Pri niektorých zákrokoch využívame tkanivá priamo z úst pacienta – je to telu vlastný materiál, ktoré organizmus lepšie prijme,“ opisuje doktor Michna. Tieto tkanivá pochádzajú obvykle z oblastí, kde sa nachádzajú „zuby múdrosti“. V minulosti sa využívali syntetické tkanivá a bolo otázne, či tvojmu telu sadnú. Kvôli využívaniu najmodernejších metód cestujú na vyšetrenie do kliniky ArtDentistic pacienti z celého Slovenska aj zo zahraničia.

Vďaka technologickým inováciám lekári dokážu účinnejšie liečiť niektoré ochorenia. Jedným z nich je aj parodontitída. Doktor Michna sa stretáva s pacientmi s týmto ochorením takmer denne. „Lekári donedávna tvrdili pacientom, že sa vyliečiť nedá a prídu o zuby. Stačí však nájsť odborníka, ktorý problém dokáže vyriešiť. Tomuto ochoreniu nepomôže len častá dentálna hygiena.“

Parodontitída je závažná infekcia ďasien, ktorá poškodzuje mäkké tkanivo okolo zubov. Bez liečby môže ochorenie zničiť kosť, ktorá podporuje zuby. Následne môže spôsobiť uvoľnenie zubov alebo viesť k strate zubov. Parodontitída je bežná a zvyčajne sa jej dá aj predísť. Často je to dôsledok nedostatočnej starostlivosti o ústa a zuby.

Zdroj: Pxfuel/Free for commercial use

Ďalšou zmenou, ktorá ovplyvnila technologický vývoj, je aj prístup k vzdelaniu odborníkov. Podľa odborníka sa lekári začínajú oveľa viac špecializovať a už nerobia „všetko“.

Špecializáciou Libora Michnu je implantológia, ktorú študoval postgraduálne vo Frankfurte, a klinická parodontológia, ktorú postgraduálne vyštudoval v Prestone.

Turecký úsmev ti za problémy nestojí

Na jednej strane súčasným trendom v medicíne vďačíme za technologický pokrok. Na druhej strane je tu trend tureckých úsmevov, ktorému podľahli aj Slováci. Umelé zuby z tejto exotickej destinácie zažívajú svoje zlaté časy.

„Vždy je to o cene, nechodia tam pre nič iné. Nižšia cena ide však na úkor niečoho a títo pacienti by preto mali počítať s následkami,“ vysvetľuje doktor Michna. Upozorňuje, že aj o umelý chrup sa musíš starať a chodiť na kontroly k zubárovi. Keď si dáš urobiť zuby na dovolenke, zubár ťa vidí len počas zákroku a potom ho už nevidíš.

Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

Niektoré populárne zákroky, ktoré vidíš na Instagrame, robia pacienti na úkor vlastného zdravia. Jedným z nich sú aj korunky. „U niektorých pacientov je zbrúsenie potrebné, pretože ich zuby nie sú zdravé. No ľudia si bežne dajú zbrúsiť zdravé zuby len kvôli estetike, to však nemá zmysel. Fazety je možné robiť aj neinvazívne,“ komentuje doktor a zároveň dodáva, že brúsenie zdravých zubov považuje za zločin.