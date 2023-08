Ochrnutá žena môže konečne zas „rozprávať“. Avatar tlmočí jej myšlienky do reči a napodobňuje jej vlastný hlas

Úžasný technologický vynález založený na princípe umelej inteligencie by mohol vrátiť hlas tisíckam ochrnutých pacientov.

Keď mala Američanka Ann 30 rokov, utrpela mozgovú príhodu pri hraní basketbalu. Doslova zo dňa na deň stratila kontrolu nad všetkými svalmi v tele vrátane tých, ktoré jej umožňovali rozprávať. Dovtedy žila šťastný život s manželom, 13-mesačnou dcérou, 8-ročným nevlastným synom.

Dnes môže vďaka výskumníkom z univerzít v San Franciscu (UCSF) a Berkeley opäť rozprávať. Teda, nie úplne. Hovorí za ňu digitálny avatar s podobou ženy, ktorý dokáže presne pretlmočiť (do hovorenej reči aj textu), čo má Ann na srdci – vrátane mimiky tváre.

Tento úžasný úspech sa podaril vďaka technológii, pomocou ktorej vedci vôbec prvýkrát dokázali preložiť signály mozgu do reči a výrazov tváre. Systém dokáže dekódovať tieto signály na text rýchlosťou takmer 80 slov za minútu, čo je obrovský posun oproti tomu predošlému, ktorý za rovnaký čas zaznamenal len 14 slov. Výskum bol publikovaný v stredu 23 augusta v časopise Nature.

Avatar má aj jej skutočný hlas

Niečo podobné sa výskumníkom prvýkrát podarilo v roku 2021 na ochrnutom mužovi menom Pancho, ktorý bol tiež obeťou mozgovej príhody. Stal sa prvým človekom s paralýzou, pri ktorom sa podarilo dekódovať rečovo-mozgové signály na celé slová. Nestačí len myslieť – systém funguje len vtedy, keď sa človek skutočne pokúša rozprávať.

Vedecký tím pod vedením Edwarda Changa, predsedu neurologickej chirurgie na UCSF, sa pokúsil ísť ešte o kúsok ďalej. Dekódovať signály nielen na text, ale aj reč a výrazy tváre, ktoré pomáhajú navodiť dojem skutočnej, živej konverzácie.

Spravili to tak, že pripevnili 253 elektród na povrch mozgu v oblastiach, ktoré riadia reč. Elektródy zachytili signály mozgu, ktoré by v normálnom prípade smerovali do svalov na Anniných perách, jazyku, čeľusti a tvári. V tomto prípade však smeroval do počítača. Ann musela opakovať rôzne frázy z 1024-slovného slovníka, až kým sa algoritmus umelej inteligencie nenaučil vzorce mozgových signálov spojených so všetkými zvukmi reči.

Technológia dokonca dokáže napodobniť skutočný hlas Ann – vedci na to použili starú nahrávku jej prejavu zo svadby. „Môj mozog sa cíti smiešne, keď počuje môj syntetizovaný hlas. Je to ako počuť starého priateľa,“ napísala Ann.

Pacientka sa už dokáže aj smiať

Edward Chang, ktorý na technológii, známej ako rozhranie mozog-počítač, pracoval viac ako desať rokov, dúfa, že tento najnovší prelomový objav schváli Správa potravín a liečiv (FDA). Dostal by sa tak do praxe a pomohol by tisíckam ochrnutým pacientom.

Ann opísala, ako vníma svoju diagnózu: „Ste plne pri vedomí, všetko vnímate, funguje vám všetkých päť zmyslov, ale ste uzavretí v tele, kde nepracujú žiadne svaly. Za tie roky som sa naučila samostatne dýchať, dokážem otáčať hlavou, môžem sa smiať, plakať, čítať aj povedať pár slov,“ cituje pacientku UCSF.

Keď sa zotavila, uvedomila si, že môže využiť svoje vlastné skúsenosti na pomoc druhým. Teraz sa túži stať poradkyňou vo fyzickom rehabilitačnom zariadení. „Chcem, aby ma tam pacienti videli a aby pochopili, že ich život sa neskončil. Chcem im ukázať, že postihnutie nás nemusí zastaviť ani spomaliť.“