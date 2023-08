WISHLIST: 10 tipov na kvalitné unisex biele tričká od 19 eur

V jednoduchosti je krása. V článku nájdeš štýlové tričká za rozumné ceny, potešíme aj náročnejších „fashionistov“.

Obyčajné biele tričko patrí medzi basic kúsky šatníka, a to platí nielen pri ženách, ale aj pri mužoch. Na to, o akú bežnú vec ide, však nie je vždy jednoduché nájsť tričko, ktoré ti sadne a po vypratí sa z neho nestane vyťahaná handra. Kvalitné biele tričko by malo „predbehnúť“ čas a módne trendy, stále slúžiť ako základ pre rôzne outfity a zároveň byť odolné voči noseniu a praniu.

Nezabúdaj, nie je tričko ako tričko, kvalita v tomto prípade presahuje kvantitu. Preto sme pre teba vybrali niekoľko tipov, ktoré ti môžu pomôcť pri hľadaní toho správneho. Niektoré značky ponúkajú unisex strihy, v článku nájdeš tipy, kde ich kúpiš. Inšpiruj sa.

Arket

Arket je švédska značka, ktorá ponúka univerzálne strihy, zameriava sa na jednoduchosť a funkcionalitu. Klasické biele tričko s krátkym rukávom tu nájdu muži aj ženy. Je vyrobené z mäkkej a nepriehľadnej tkaniny. Bolo navrhnuté tak, aby si odev aj po niekoľkých praniach zachoval farbu a pružnosť. Tričká stoja 19 eur. Kúpiš ich na oficiálnej stránke Arket.

The Row

Do nášho zoznamu sme zaradili aj kúsok pre náročnejších „fashionistov“. Ide o tričko od značky The Row, ktorú založili sestry Mary Kate a Ashley Olsen. Je známa svojou jednoduchosťou, neutrálnymi farbami, kvalitnými materiálmi a perfektným strihom. Ak ti nie je ľúto utratiť za biele tričko 294 eur, kúpiť ho môžeš na stránke Farfetch. Dámske tričko zo 100 % bavlny aktuálne nie je v zľave, stojí 380 eur.

Levi's

Tričko s kruhovým výstrihom a rovným strihom je ozdobené ikonickou výšivkou znaku Levi's. Je vyrobené z ekologicky pestovanej bavlny. Klasickým kúskom od Levi's nič nepokazíš, dámske tričko si kúpiš za 24,90 €, pánsku verziu za 34,90 €.