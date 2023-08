VIDEO: Adam Sandler si zahral so svojimi dcérami v komédii od Netflixu o podvádzaní najlepších kamarátok a nepodarenom bat micva

Komédia You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah vyjde na Netflixe už o 2 týždne. Sleduj prvý trailer.

Adam Sandler nakrútil pre Netflix film, do ktorého obsadil celú svoju rodinu. V komédii You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah si zahral vedľajšiu postavu otca dvoch tínedžeriek, ktoré stvárnili jeho skutočné dcéry Sunny a Sadie Sandlerové. Ich filmovú matku si síce zahrala Idina Menzel, no vo filme má menšiu rolu aj ich skutočná matka Jackie. Hlavnými postavami sú Stacy (Sunny Sandler) a Lydia (Samantha Lorraine). Stacy sa pripravuje na svoju oslavu bat micva, ktorú chce zavŕšiť bozkávaním sa s vysneným chlapcom. Život sa jej však obráti hore nohami, keď uvidí, ako sa s ním bozkáva jej najlepšia kamarátka Lydia. Považuje to za zradu a rozhodne sa pomstiť. Coming of age dramédia vyzerá v traileri celkom nádejne. Režíroval ju zatiaľ neskúsený Sammi Cohen a na Netflix sa film dostane 25. augusta.