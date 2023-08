RECENZIA: Gran Turismo

Film pre fanúšikov legendárneho športového simulátora je inšpirovaný skutočným príbehom. Zábery z pretekov sú doslova dychberúce.

Športový príbeh na štýl „from zero to hero“, aký ponúka Gran Turismo, sme videli už naozaj veľakrát. Hlavný hrdina Jann sa potýka s nedôverou blízkych, pohŕdaním od etablovaných športovcov či zákerného protivníka. Nechýba ani romantická linka osudovej tínedžerskej lásky, ktorá vzplanie v správny moment.

Gran Turismo rozpráva príbeh o chlapcovi, ktorý sa vďaka marketingovo odvážnej výzve Sony a Nissanu prepracoval ako jeden z 90-tisíc uchádzačov z hobby hráča videohier až za volant športového monopostu.

Film sa hrdí tým, že je inšpirovaný skutočnými udalosťami. K pretekárskemu životopisu Janna Mardenborougha sa však režisér a scenárista Neill Blomkamp stavia odvážne. Udalostí z jeho fascinujúceho života usporadúva tak, aby vytvorili čo najdramatickejšiu postupnosť. Dá sa mu to odpustiť.

Zdroj: ITAFILM

Výber režiséra Blomkampa (District 9, Elysium) je dobrým ťahom. Naslovovzatý odborník na špeciálne efekty dokáže priamočiary príbeh ozdobiť technicky dokonalými scénami a strhujúcimi montážami. V najsilnejších momentoch sa na plátne doslova stiera rozdiel medzi skutočnosťou a video-hrou. Jazdy kamery sú počas pretekov skutočne dychberúce a kontrastujú so staromódnou kamerou zvyšku.

Horkým sústom pre niektorých divákov môže byť nekompromisný a všadeprítomný marketing. Z takmer každej scény cítime úpenlivý dohľad automobilky Nissan a výrobcu Playstation Sony. Gran Turismo je vyše dvojhodinovým reklamným spotom na steroidoch. Avšak na nič iné sa nehrá. Už od prvej sekundy filmu je divákovi zrejmé, na čo sa bude pozerať.

Ak sa s náladou filmu zmieriš, propagácia nekriticky pozitívneho dopadu videohry je celkom únosná. Rovnako ako Barbie síce Gran Turismo často skĺzava do marketingového brainwashingu, no na rozdiel od ružového megahitu, sa však nesnaží nasilu pretláčať hlbšie spoločenské posolstvá. Aj keď to občas tvorcovia s vypočítavou strojenosťou prepália, zástupnú hanbu, hodnú ťukania na čelo, cítime len zopárkrát.