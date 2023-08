Pozri si nové tváre seriálu Pán profesor. V novej sérii uvidíš modelov, boxera aj začínajúcich hercov

Na premiérové epizódy sa môžeš tešiť už čoskoro.

Finálna epizóda štvrtej série Pána profesora bola nabitá napätím. Klaudia porodila dramaticky, priamo v škole s pomocou lekára na telefóne. Kto je však otcom jej dieťaťa, stále nie je známe. Očakávaná piata séria seriálu nadviaže na tento milostný trojuholník. Samov (Tomáš Maštalír) naplnený vzťah s kolegyňou Klaudiou (Gabika Marcinková) bude postavený pred nové skúšky, ktoré im prinesú do života prekvapivé okamihy. Okrem osobných problémov svojich žiakov tak bude Samo riešiť aj tie vlastné.

Premiérové epizódy piatej série Pána profesora uvidíš už 4. septembra na obrazovkách televízie Markíza a streamovacej platforme Voyo.

Eliška Panáčková

Eliška je študentkou divadelných štúdií. Skúsenosti s hraním už má, ale jej prvou významnou úlohou je rovnomenná postava Elišky v Pánovi profesorovi. Prvý natáčací deň ju úplne ohromil. Prekvapilo ju, koľko práce si vyžaduje produkcia seriálu. Nadšenie však občas vystriedal aj stres. Jej seriálové alter ego nosí iba topánky na opätku, na čo nie je úplne zvyknutá.

Zdroj: TV Markíza

„Seriálová Eliška má vlastný svet a nie vždy všetko pochopí, v dôsledku čoho vznikajú zábavné situácie. Síce vie byť aj povrchná, ale v skutočnosti nič, čo hovorí, nemyslí zle. Je usmievavá a má úprimne rada svoje kamarátky. Dokáže sa nadchnúť úplnými maličkosťami. Musím sa priznať, že máme so seriálovou Eliškou veľa spoločného, na čom sme sa pri natáčaní zabávali. Samozrejme, že niektoré situácie sú v seriáli nafúknuté a prehnané,“ približuje svoju postavu mladá herečka.

Sára Hrčková

Sáru môžeš poznať z Mestského divadla v Trenčíne, kde je súčasťou nezávislej profesionálnej scény. Okrem toho študuje externe na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Vo voľnom čase píše texty, ktoré by neskôr rada ukázala svetu vo svojich skladbách.

V Pánovi profesorovi stvárňuje študentku Janu. Seriálová Janka miluje kreslenie, ale nevníma to ako jednu z jej popredných vlastností. Je tiež dosť podpichovačná. Vždy povie, čo si myslí, aj keď vie, že tým môže vyvolať rozruch. Zo začiatku môže pôsobiť ako sivá myška, ale so zmyslom pre humor.

Zdroj: TV Markíza

„V tejto postave by sa našlo viac ľudí, ak by sa ponorili do celého jej príbehu a problému, s ktorým sa pasuje vo svojej epizóde,“ hovorí Sára. „Základ, ktorý máme s Janou spoločný, je ten, že je nám jedno, čo si druhí ľudia myslia. Podstatné je to, ako sa vnímame my. Zároveň ma naučila pozerať sa na veci inak – farebnejšie a s väčším nadhľadom,“ dodáva mladá herečka.

Prvý deň natáčania nebol pre ňu až taký stresujúci. „Myslím si, že sme si sadli ako partia ľudí. Vznikli tam aj pekné kamarátstva. Už teraz viem, že mi tento kolektív bude chýbať,“ spomína Sára.

Martina Obšitníková

Popri štúdiu na vysokej škole pracuje v televízii a venuje sa tancu. Doposiaľ účinkovala v rôznych spotoch a seriáloch, no Pán profesor je poskytol najväčší priestor.

Na obrazovkách ju uvidíš ako študentku Alenu, ktorá miluje pozornosť. „Vystupuje sebavedome, ale keď je sama, ukazuje sa jej zraniteľnosť. Určite mám s Alenou niečo spoločné, ale nemyslím si, že práve tie povrchné veci. Skôr to, ako jej na niektorých veciach a ľuďoch záleží,“ približuje Martina.

Zdroj: TV Markíza

Na začiatku natáčania mala stres z nového prostredia. „Prekvapila ma podpora mojich kolegov a štábu. Verím, že budeme mať príležitosť ešte niekedy spolupracovať, pretože to bolo veľmi pekné obdobie,“ dodáva.

Juraj Kočí

Pred účinkovaním v seriáli nemal Juraj s herectvom žiadne skúsenosti, do Pána profesora sa dostal náhodou. Aktívne sa venuje boxu a modelingu.

„Môj prvý deň na pľaci bol veľmi fajn, najmä vďaka režisérovi, ktorý má skvelý prístup a veľmi sme si sadli ako ľudia. Hlavne preto si myslím, že to išlo všetko super, a takisto aj vďaka Tomášovi Maštalírovi, ktorý mi veľmi pomáhal,“ spomína Juraj na začiatok natáčania.

Zdroj: TV Markíza

V Pánovi profesorovi ho uvidíš ako študenta Borisa, s ktorým má aj v súkromí niečo spoločné. Juraj je ten typ človeka, ktorý sa snaží všetko brať s nadhľadom. Rád sa baví a užíva si život rovnako ako seriálový Boris.

Emma Čentešová

Ani Emma nemala žiadne skúsenosti s herectvom, venuje sa modelingu a rekreačne aj plutvovému plávaniu. Jej príprava na natáčanie bola vraj komplikovanejšia než u jej kolegov. „Musím sa priznať, že mám veľmi zlú pamäť na texty, takže môj postup učenia replík je oveľa zložitejší ako u ostatných hercov. Najskôr som si musela svoje repliky, mimiky a činnosti zvýrazniť rozličnými farbami. Najskôr som sa učila iba texty a potom som k tomu doplnila aj ostatné veci,“ komentuje.

Zdroj: TV Markíza

V Pánovi profesori stvárňuje plachú študentku Dorku. Túto vlastnosť má so svojou postavou do istej miery spoločnú aj Emma. „Tak ako Dorka, aj ja mám niekedy problém prezentovať pred viacerými ľuďmi, najmä ak sú to odborné témy.“

Na natáčaní ju najviac prekvapil časový harmonogram. Každý natáčací deň sa totiž skončila produkcia načas alebo pred plánovaným časom konca.

Vrátia sa aj známe tváre

Tvorcovia seriálu prezradili, že sa aj v tejto sérii môžeš tešiť na celý pôvodný tím pedagógov. Do kolektívu učiteľov však pribudnú aj známe herecké mená, ktoré sa takisto dozvieme čoskoro. Uvidíš aj obľúbených študentov z minulého roka, ktorých stvárnili Klára Kerešová, Simona Guľášová, Roman Maximilián Kollár, Samuel Kvalich, Katrin Virágová a Dávid Kytka.

V galérii nižšie si môžeš pozrieť spoločné fotenie nových tvárí s hercami z predošlej série.