Prídeš o zub, narastie ti nový. Čoskoro zrejme schvália liek, ktorý je snom každého zubára

Japonský výskumník Katsu Takahashi na lieku pracuje už od 90. rokov. Zatiaľ bol účinný v experimentoch na fretkách a myšiach, teraz ho budú konečne testovať aj na ľuďoch.

Výskumníci v Japonsku vyvinuli liek, vďaka ktorému by mohli ľuďom narásť nové zuby – či už v mladosti pre ochorenia a zranenia, alebo neskôr v starobe namiesto zubnej protézy. Liek sa ukázal ako účinný pri pokusoch na myšiach a fretkách. Vedci však robia významné pokroky a to, či bude liek fungovať aj na ľuďoch, ukážu klinické skúšky v júli 2024. Správu priniesol portál Freethink.

Výskumníci prelomový liek objavili náhodou. V roku 2007 zistili, že myši s nedostatkom génu USAG-1 mali zuby navyše. Ak by teda tento gén „vyradili“, spustilo by to rast zubov. To však urobiť nemohli, pretože je kľúčový pri vývoji viacerých častí tela.

Namiesto toho vedci začali testovať rôzne monoklonálne protilátky – laboratórne vyrobené proteíny určené na viazanie určitých molekúl, ktoré sa využívajú aj na liečbu rakoviny, artritídy a pri vývoji vakcín. Na experiment využili myši, ktoré sa pre genetickú poruchu narodili s menším počtom zubov ako normálne. Dúfali, že nájdu taký, ktorý by mohol narušiť aktivitu proteínu USAG-1, zvieratám vytvoril nové zuby a neohrozil ich zdravie.

Niekoľkoročné úsilie sa vyplatilo

V roku 2021 sa im to podarilo. Vedci si všimli, že protilátka TRG035 spustila rast zubov u fretiek, ktoré majú „podobné zubné vzorce ako ľudia“. Čoskoro budú protilátku testovať na ľuďoch s rovnakou vrodenou poruchou, akú mali myši. Ak sa ukáže, že liek je bezpečný, budú nasledovať testy, ktoré musia dokázať jeho účinnosť.

Sľubné výsledky boli publikované vo vedeckom časopise Nature v roku 2021, čím upútali pozornosť svetovej vedeckej komunity. Tento liek by bol revolučný a poskytol by alternatívne riešenie pre jednotlivcov, ktorí prišli o zuby v dôsledku závažných kazov alebo ochorení.

„Myšlienka, že by sme dokázali spôsobiť rast nových zubov, je snom každého zubára,“ povedal vedúci výskumu Katsu Takahashi, vedúci oddelenia zubného lekárstva a ústnej chirurgie v Lekárskom výskumnom ústave nemocnice Kitano, ktorý na tomto lieku pracuje už od začiatkov deväťdesiatych rokov, píše Euronews. „Pracujem na ňom už od vysokej školy. Vždy som bol presvedčený, že sa mi to podarí.“

Dospelí ľudia majú v priemere 32 zubov, ale asi 1 % populácie ich má v dôsledku vrodených stavov viac alebo menej. Až 17 % Američanov príde o všetky zuby v 65. roku života.

Ak bude terapia schválená, vedci predpokladajú, že sa ju najskôr budú využívať u 2- až 6-ročných detí s genetickou poruchou rastu zubov. Neskôr by liek mohli podávať aj ľuďom, ktorí o zuby prišli neskôr v dospelosti.

„Dúfame, že liek na opätovný rast zubov bude jedného dňa treťou možnosťou popri zubných protézach a implantátoch,“ uzavrel Takahashi. Vedci veria, že liek bude k dispozícii do roku 2030.