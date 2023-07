PRIESKUM: Mladí ľudia by radšej pribrali 7 kíl, oholili si hlavu a už nikdy necestovali, než aby sa vzdali sociálnych sietí

Sex alebo sociálne siete? Mladí ľudia zapojení do kanadského vedeckého prieskumu v tom majú jasno. Mnohí by obetovali pohodlie či dokonca zdravie, len aby mohli ostať dlhšie online.

Sociálne siete už nikam nezmiznú, skôr naopak. Len nedávno pribudla sieť Threads a už po pár dňoch mala viac ako sto miliónov používateľov, a už vyrastá generácia, ktorá život bez sietí ani nepozná. Čoho sú však mladí ľudia ochotní sa vzdať, aby neprišli o prístup k týmto sieťam?

Práve túto otázku si položili vedkyne z Windsorskej univerzity. Vo svojej práci publikovanej v International Journal of Social Media and Online Communities sa 750 mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov opýtali, či by sa vzdali jedla, alkoholu, sexu či zdravia v prospech času stráveného na Facebooku, Instagrame a ďalších weboch. Prekvapivé množstvo ľudí odpovedalo áno.

Radšej by pribrali a žili bez klímy, než aby sa vzdali sociálnych sietí

Zhruba 95 % opýtaných navštevuje sociálne siete na mobile, pričom najpopulárnejšími boli Facebook, Instagram a Youtube. Priemerný vek respondentov bol 24 rokov, no väčšina z nich používa sociálne siete už aspoň dekádu, čo znamená, že si na ne zvykli od detstva.

Okrem toho takmer polovica uviedla, že kontroluje sociálne siete aspoň deväťkrát denne, najčastejšie ráno a večer (ale aj víkendy či popoludnia sú celkom obľúbený čas na scrollovanie).

Návyk a možno až zlozvyk používania sietí sa prejavil aj na ich ochote vzdať sa pohodlia len preto, aby mohli ostať online. V prieskume sa respondentov pýtali, čoho všetkého z nasledujúcich kategórií by sa vzdali ochotne: jedlo/pitie, koníčky, majetok, kariéra, vzhľad, vzťahy, zdravie a život.

Približne 40 percent respondentov bolo ochotných vzdať sa kofeínu, alkoholu a videohier. Ďalších asi 30 percent bolo ochotných vzdať sa športu, sledovania televízie a jedenia vo svojej obľúbenej reštaurácii na celý rok.

Pokiaľ ide o kompromisy týkajúce sa vzhľadu alebo majetku, ďalších 10 až 15 percent uviedlo, že by radšej pribrali sedem kíl, oholili si hlavu, vzdali sa vodičského preukazu, už nikdy necestovali a žili bez klimatizácie.

Podstatne menej ochotní sú mladí ľudia vzdať sa vzťahov, zdravia či života v prospech sociálnych sietí. Menej ako päť percent účastníkov uviedlo, že by boli ochotní nakaziť sa pohlavne prenosnou infekciou alebo mať diagnostikovanú život ohrozujúcu chorobu, ako je rakovina, namiesto toho, aby sa vzdali sociálnych sietí.

Takmer desať zo sto účastníkov však uviedlo, že by akceptovali nemožnosť mať deti, vzdať sa sexu alebo vzdať sa jedného roka svojho života, aby si udržali kontakty na sociálnych sieťach. Päť zo sto by sa vzdalo aj piatich rokov a traja zo sto opýtaných dokonca aj desiatich rokov života výmenou za prístup na sociálne siete.