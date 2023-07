Môžeš byť aj Margot Robbie a vždy sa nájde niekto, kto o tebe napíše, že si 7 z 10 a klameš (Komentár)

Aby tu nejaká poloodetá blondínka s ružovými opätkami diktovala trendy, to ani náhodou. Niektorí muži na internete sa pokúsili „upratať“ Margot Robbie a vysvetliť svetu, že zas až taká pekná nie je.

„Toto je ona bez mejkapu. Jednoznačne mid,“ napísal Nick z Twitteru o Margot Robbie a jedným šmahom rozbil internety. Mid je označenie niekoho, kto je iba priemerne príťažlivý, 4 – 7/10, ujde, ale desina to nie je.

Billy z Twitteru si myslí, že jediný dôvod, prečo herečku do tejto úlohy obsadili, je fakt, že nie je dosť pekná nato, aby zastrašila ženské obecenstvo. Ďalší používateľ sebavedome tvrdí, že je len 7 z 10. A okrem toho je vraj aj klamárka, pretože má „prirodzené škaredé hnedé vlasy“.

She is a hard 7. You used to find a Margot Robbie in every Blockbuster Video in 1995. pic.twitter.com/rGvrUg0F4z — Bizlet (@bizlet7) July 12, 2023

Also she's a liar she has natural ugly brown hair not Nordic blonde. My Nordicness detected the Anglo fraud. pic.twitter.com/nAHde0rvbF — Bizlet (@bizlet7) July 12, 2023

Tieto posty si zaslúžili rýchlu vlnu reakcií, z ktorých väčšina sa nesie v podobnom štýle. Sú slepí, nikdy v živote nestretli ženu a tak ďalej. Na tieto vyjadrenia už reagujú aj veľké mediálne domy či dokonca politické osobnosti USA. Kongresman z Floridy Matt Gaetz dokonca vyhlásil, že Margot Robbie je 10 z 10. My len premýšľame, aký zúfalý politik musíš byť, keď máš čas vyjadriť sa k Barbie.

Hádam každému je jasné, že hodnotenia výzoru Margot Robbie napísali obyčajní trollovia. No zároveň reakcie, ktoré, naopak, prízvukujú, že herečka krásna je, tak trochu míňajú pointu.

Nechcem tu rozoberať, prečo je hodnotenie výzoru iných ľudí absolútne nevhodné a hlúpe. Degradujúce škálovanie žien od 1 do 10 patrí presne tam, kam patria aj snahy obmedziť prístup k interrupciám, zakázať rozvody či žiadať notársky overený podpis na sledovanie porna.

Do stredoveku.

Possibilities for those who say “mid”

A) Partially blind

B) Not attracted to women

C) Alien in human body suit (call the men in black) pic.twitter.com/LYBfWf0wcb — Nick Norwitz (@nicknorwitz) July 12, 2023

Barbie je tanečnica, herečka, návrhárka, dizajnérka, novinárka, lekárka či pilotka, a Ken? Ken je iba Ken.

Muži, ktorí nazývajú Margot mid, sú tiež takí kenovia, vedľajšie postavy v príbehoch, ktoré sú o ženách. Nezvládajú, že svet sa netočí okolo nich. Že ich zastarané a, úprimne povedané, sexistické, agistické a mizogýnne vnímanie sveta, v ktorom ženy existujú hlavne ako predmety krásy a musia byť v prvom rade príjemné na pohľad, aby mali hodnotu, sa už nestretáva so súhlasom. Ušiel im vlak, nestíhajú držať krok, a tak svoj hnev prenášajú tam, kde to je bezpečné. Na Twitter – na rozpadávajúcu sa sociálnu sieť pod taktovkou muža, ktorý mal opakovane sexistické prejavy. To sedí.

Niektorí muži tam skúšajú z Barbie vyťažiť aspoň clout, keď už na viac nemajú. Jasné, že vedia, že Margot je krásna. Jasné, že neriešia, či aj Ryan Gosling je mid. Problém je niekde inde.

Tejto samozvanej „online porote“ prekáža, že film chce otočiť rodové roly (hoci len satiricky), a zrazu nevedia, čo so sebou. Akú majú hodnotu muži vo svete, v ktorom sú len ozdobou ženám?

Preto by radšej nechali svet taký, aký je, a bojujú za to za klávesnicami. Keďže Andrew Tate je tak trošku zaneprázdnený obvineniami zo znásilnení a z vykorisťovania, museli ho v toxických poznámkach zastúpiť iní muži. Muži ako Nick a Billy.

Ženám pripomínajú, že po tridsiatke sú v niečom menej hodnotné. Že bez mejkapu sú škaredšie. Že ak nestrávia každú chvíľu svojho života snahou aspoň nejak poslúžiť mužom – porodiť im, postarať sa o nich, páčiť sa im –, tak sú v niečom horšie.

Bravó, chlapci! Normálne ste pár tvítmi zahasili ženskú revolúciu, ideme späť do kuchyne, díky, čau! Posledná nech zatvorí fľaštičku od odlakovača.

Teraz trochu vážnejšie. Treba povedať, že táto debata nie je len smiešna, ale aj nebezpečná. Najmä pre dievčatá, ktoré vyrastajú v totálne digitálnej dobe a z týchto postov sa učia, že ak nebudú vyzerať ako plastová bábika, nebudú dosť dobré. Tieto pocity môžu vyústiť do viacerých psychických problémov vrátane porúch príjmu potravy, ktoré sú životu nebezpečné.

Na tom, ako hovoríme o výzore na internete, záleží.

Ja neviem, ako si Nick z Twitteru a jemu podobní muži predstavujú herečku, ktorá by mala stvárniť Barbie, no pevne dúfam, že nebudú mať dcéru. Neviem si totiž predstaviť, ako by taký chlap svojej dcére vysvetlil, že Margot Robbie je síce mid, ale ona je jeho najkrajšia princezná.