Custom šiltovky od slovenského umelca nosí Dalyb, Yaksha a prerazil aj v Austrálii. Chcem, aby bola pre ľudí artefaktom, hovorí

Okrem toho, že ženie úspech na domácej scéne, predáva šiltovky prevažne do zahraničia.

Pavol Cinka, ktorý tvorí pod pseudonymom Myslímnateba, navrhuje custom šiltovky od roku 2018. Poznávacím znamením jeho tvorby je typický „vibe“ 90. rokov. Inšpiráciu hľadá najmä v punkovej kultúre, ktorou žije odmalička. Aj keď bolo pre neho na začiatku ťažké podchytiť ten správny dizajn, dnes na jeho šiltovkách nájdeš okrem kryštálikov aj neónové farby, ktoré ti budú večer svietiť.

Milovníkov originality poteší, že v jeho ponuke nenájdu dva rovnaké dizajny šiltoviek, zakladá si na individualite. Dodnes už stihol spolupracovať s Yakshom či so značkou Adidas a Footshop. Ceny jeho šiltoviek sa začínajú na 100 eurách. Najdrahšia custom šiltovka stála niekoľko stoviek eur, presné číslo nám Pali prezradiť nechcel. Pochádza z Košíc, neskôr odišiel žiť do Kanady a dnes pôsobí v Prahe. Príbeh jeho šiltoviek sa vraj začal v ten správny čas na správnom mieste.

Najviac produktov dnes predáva do Austrálie, ktorá mu je už od začiatku jeho tvorby veľmi blízka. Na koncerte v Berlíne sa spoznal s austrálskym hudobníkom Mattom Massonom z kapely DMA'S. Na prvý pohľad ho zaujala jeho šiltovka, ktorá vyzerala veľmi staro. „Dali sme sa do reči, povedal som mu, že tá šiltovka už vyzerá strašne. On sa mi priznal, že ju tak upravil úmyselne. Zlomil jej šilt a ošúchal ju o betón. Vtedy som si povedal, wau. Pripomenulo mi to punkovú kultúru, ktorou som žil celé svoje detstvo,“ hovorí pre Refresher.

Svoje prvé návrhy začal pridávať na Instagram a hneď si získal pozornosť ľudí. Začali ho oslovovať aj na ulici, keď si mysleli, že šiltovky pochádzajú z dielne známych značiek.

„Bol som v Prahe pozrieť kamaráta v butiku Celine, išiel som mu zaniesť nejaké moje kúsky. Rozprával som sa s ním a položil som si ich na pult. Zrazu sa nám prihovoril jeden zákazník, ktorý tam kupoval bundu asi za 100 000 českých korún. Zaujali ho tie šiltovky, myslel si, že sú tiež od Celine, hneď si na mňa zobral kontakt“, hovorí Pali.

Spevák Tommya Odell zo skupiny DMA'S v šiltovke od Paliho. Zdroj: Archív: Myslimnateba

Majú úspech aj v zahraničí

Po rozhovore s austrálskym hudobníkom zo skupiny DMA'S o jeho starej šiltovke sa Pali rozhodol vyrobiť svoj prvý návrh. „Sedel som doma, spomínal som na Massonovu šiltovku a pozeral si obrázky ľudí v New Yorku z 80. a 90. rokov. Mali na sebe všetko custom, popísané a originálne. Povedal som si, že to skúsim aplikovať na šiltovky. Mám k nim vzťah. Aj môj dedko či otec ich nosili až dovtedy, kým sa úplne nerozpadli. Chcel som vytvoriť presne takýto vibe 90. rokov. Bol to úplne originálny dirty štýl. Dnes z tohto štýlu čerpá napríklad aj Balenciaga či Off-White,“ približuje.

Svoj prvý kúsok si vzal do bývalej práce v Prahe. Bola to stará šiltovka značky Nike, ktorú si upravil podľa svojich predstáv. V práci ho oslovil zákazník, ktorého módny kúsok zaujal. Potom čo zistil, že nejde o šiltovku z dielne športovej značky, si od Paliho vypýtal kontakt, aby mohol vyrobiť kúsky aj pre jeho deti.

Originálne návrhy neskôr začal pridávať na Instagram, kde o šiltovku prejavilo záujem mnoho ľudí. „Ozval sa mi aj spomínaný gitarista Matt Masson. Poslal som mu ju do Austrálie. Vtedy na ich koncerte bolo 50 ľudí, neskôr mi napísal, že ju berie na Glastonbury, kde na ich koncert prišlo 50 000 ľudí. Je to krásny pocit. Stále sme v kontakte a hovorí o mojich šiltovkách s veľa ľuďmi, aj preto ich posielam najviac práve do Austrálie,“ hovorí umelec.