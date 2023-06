Tipy na predĺžený víkend na Slovensku: 5 lacných aj drahších Airbnb s najkrajšími výhľadmi na slovenské hory

Prelustrovali sme za teba stránku Airbnb a pohľadali sme to najlepšie ubytovanie na Slovensku, ktoré ponúkajú dych vyrážajúce výhľady.

Leto je tu a s ním prichádza aj čas dovoleniek. Ak hľadáš miesta na svoj predĺžený víkend a tvojím jasným kritériom je nádherný výhľad, máme pre teba zopár hidden gems. Ukážeme ti slovenské Airbnb ubytovania, s ktorými sa budeš chcieť pochváliť na Instagrame.

Minidom v Štiavnických Baniach

Minidom v Štiavnických Baniach ponúka krásny výhľad na hory. Zdroj: Airbnb

Cena za noc: 150 €

Minidom sa nachádza v Štiavnických Baniach v Banskobystrickom kraji. Ubytovanie ponúka dokopy až piatim osobám. Interiér je vkusne zariadený a ponúka všetko zariadenie, ktoré človek počas pobytu potrebuje. V ubytovaní sú povolené aj domáce zvieratá a príjemný večer si môžeš skrášliť pri ohni v kozube.

Okrem toho domček disponuje ešte jednou skvelou „fičúrkou“. Je ňou nádherný výhľad na Štiavnické hory. Ten si hostia, ktorí ubytovanie už navštívili, nevedia vynachváliť. Lucia navštívila chatku v máji tohto roku a ohodnotila ju takto: „Dychberúce. To vystihuje dokonalé výhľady z útulnej terasy malého domčeka učupeného v Štiavnických horách.“

Dom v Banskej Štiavnici

Dom v Banskej Štiavnici ponúka krásny výhľad na mesto aj hory. Zdroj: Airbnb

Cena za noc: 150 €

Dom so záhradou sa nachádza v historickom centre Banskej Štiavnice. Hlavu si v ňom môže zložiť až 10 hostí, ktorí sa môžu vyspať dokopy v troch spálňach. Ubytovanie síce ponúka plne funkčnú, zariadenú kuchyňu, no ak varenie nie je tvoja šálka kávy, nezúfaj. Banská Štiavnica nemá núdzu o skvelé podniky.

Okrem toho, že má domček krásny výhľad do vlastnej oplotenej záhrady, ponúka hosťom aj krásny panoramatický výhľad na Banskú Štiavnicu vrátane Kalvárie. Dôkazom, že ľudí dokáže očariť, je aj Veronika, ktorá ubytovanie navštívila v máji tohto toku. „Boli sme spokojní, domček mal čaro, pekná prerábka a nádherný výhľad,“ napísala.