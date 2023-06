TOTO sú najlepšie hotely v Európe v roku 2023. Jeden sa nachádza aj u našich susedov

V článku si môžeš pozrieť galériu tých najlepších hotelov Európy v roku 2023 a dozvieš sa aj to, prečo ich majú návštevníci tak radi.

Webová stránka TripAdvisor udeľuje každoročne najlepším hotelom na svete ocenenie s názvom „Travelers' Choice Best of the Best“. Rebríček zostavuje webová stránka na základe nadštandardných recenzií, ktoré používatelia za posledný rok udelili konkrétnym ubytovaniam. Zaujímavosťou je, že toto ocenenie dostane iba menej ako jedno percento spomedzi ôsmich miliónov zariadení na portáli, preto môžeme zoznam týchto 25 hotelov nazvať aj „Crème de la crème“ európskych hotelov.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame aj článkami o cestovaní. Nájdeš tam tipy na lacné letenky, zaujímavosti z rôznych kútov sveta, rozhovory s cestovateľmi o ich zážitkoch, ale aj so študentmi o ich pobyte na Erasme.

1. Hotel Shangri-La The Shard v Londýne

Hotel Shangri-La The Shard v Londýne. Zdroj: TripAdvisor

Najvyšší hotel v hlavnom meste Anglicka je jedinečný nielen svojou výškou. Patrí medzi najviac ikonické stavby sveta a ponúka svojim hosťom panoramatický výhľad na Londýn. Tento luxusný hotel má päť hviezdičiek a návštevníkom sa najviac páči nekonečný bazén, salón a reštaurácia.

2. Hotel Romance v Istanbule

Hotel Romance v Istanbule. Zdroj: TripAdvisor

Názov hotela hovorí azda za všetko. Tento luxusne zariadený a romanticky pôsobiaci hotel v najväčšom meste Turecka si návštevníci obľúbili pre viacero vecí. Najviac sa im páči vnútorný bazén, spa a pochvaľujú si aj bar.

3. Hotel Ikos Dassia na gréckom ostrove Korfu

Hotel Ikos Dassia na gréckom ostrove Korfu. Zdroj: TripAdvisor

Tento päťhviezdičkový rezort má vlastnú piesočnatú pláž, osem reštaurácií, vonkajšie aj vnútorné bazény i divadlo pod holým nebom. Návštevníci si nevedia vynachváliť masáže, výborné víno či šampanské a páči sa im aj vonkajší bazén s pekným výhľadom.

4. Hotel Ikos Andalusia v španielskom meste Estepona

Hotel Ikos Andalusia v španielskom meste Estepona. Zdroj: TripAdvisor

Na tomto all-inclusive hoteli majú jeho návštevníci okrem luxusného ubytovania najradšej vyhrievaný bazén, parnú saunu a výbornú službu, vďaka ktorej dostanú raňajky do postele.