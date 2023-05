Lekári vraveli, že jej kariéra sa skončila, rok nato vyhrala turnaj. Veronika Zajícová trénuje v Írsku a chce UFC titul (Rozhovor)

Vyspovedali sme mladú talentovanú MMA zápasníčku Veroniku Zajícovú.

Predvlani na jeseň ju na ceste z tréningu zrazil v sedemdesiatkilometrovej rýchlosti vodič na prechode. Skončila mesiac na áre. Mala prasknutú lebku, krvácanie do mozgu, niekoľkonásobnú zlomeninu nohy a zlomený krčný stavec. Lekári jej vraveli, že so športom sa môže rozlúčiť.



Česká zápasníčka Veronika Zajícová (19) si však ich slová nebrala príliš k srdcu a vďaka nesmiernemu odhodlaniu a aj tvrdohlavosti sa čoskoro vrátila späť do boja, aby si mohla ďalej plniť sny. Netrvalo dlho a stala sa majsterkou Európy v MMA. Dnes trénuje v írskej telocvični Straight Blast Gym (SBG) pod vedením Johna Kavanagha, trénera Conora McGregora.





Veronika Zajícová s Johnom Kavanaghom. Zdroj: Instagram/zajicovafighter



Jej cieľom je získať opasok v najprestížnejšej americkej lige zmiešaných bojových umení UFC. Najskôr však chce získať titul v domácej organizácii Real Fight Arena (RFA). Pre Refresher prezradila, aký bol proces zotavovania sa po nehode, prečo sa prihlásila do súťaže krásy alebo či chce ísť v budúcnosti na vysokú školu.

Zdroj: Archív Veroniky Zajícovej

Koľko si mala rokov, keď si sa začala venovať bojovým športom?

Začala som v štrnástich.

Vravela si, že samej od seba by ti tréning bojových športov ani nenapadol a bola to všetko iniciatívna tvojho otca. Bavilo ťa to vôbec? Nebúrila si sa?

Nechcela som do toho ísť. (smiech) Otec však chcel, aby som sa vedela ubrániť, tak ma prihlásil najskôr na aikido. To ma absolútne nebavilo. Náš tréner nás okrem trénovania učil japonsky. Následne nás aj skúšal a keď sme niečo nevedeli, museli sme robiť kliky. Tak som celý tréning vždy iba klikovala. (smiech)

Aspoň viem dnes lepšie klikovať než chalani. (smiech) Neskôr som chodila na tanečnú, lenže tam boli iba dievčatá, ktoré riešili samé blbosti a nebavilo ma ich počúvať. Tak som odtiaľ odišla. Keďže ma otec stále presviedčal ešte na nejaký bojový šport, skúsila som box.

Keď som šla z tréningu, na prechode ma zrazilo auto. Bola to chyba vodiča, telefonoval.

Vravela si, že ťa prihlásil na bojové športy len preto, aby si sa vedela brániť. Mala si dovtedy problém v škole so šikanou alebo len chcel všeobecne, aby si sa v budúcnosti vedela ubrániť?

Nie, mňa nikto nešikanoval. Raz ma však v škole udrel jeden chalan päsťou do tváre. Možno aj to mi vlastne pomohlo k tomu, aby som šla na box.

Ako k tomu došlo?