10 osobných otázok na Bianku Rumanovú (CLOSE FRIENDS)

Čo všetko nám o sebe známa influencerka prezradila?

Tentokrát sme si do štúdia pozvali známu influencerku a beauty podnikateľku - Bianku Rumanovú, ktorá nám prezradila napríklad aj to, aké vlastnosti jej prekážajú na mužoch, čo si váži na svojom frajerovi Jovinečkovi, či sa za niečo zo svojej minulosti hanbí a či sa niekedy stretla so šikanou.