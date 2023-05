Outfit check z finále Let's Dance: Louis Vuitton sveter za 12-tisíc, odhalené dekolty, ale aj drahé diamanty ako na Met Gala

Sleduj to najlepšie z červeného koberca v Inchebe.

Let's Dance nie je len synonymom pre nezabudnuteľný tanečný zážitok, ale aj pre vydarené módne kreácie. Vzhľadom na to, že túto nedeľu sa po 10 týždňoch uskutočnilo veľkolepé finále, známe osobnosti sa o to viac snažili predviesť to najlepšie, čo ich šatník ponúka.

Na červenom koberci sa tak influenceri ako Bianka Rumanová, Kika Ďurišová, Lula Almaksus, Yaksha či Veronika Vágnerová ukazovali v luxusných outfitoch, ktoré mali v niektorých prípadoch cenovky v tisíckach eur.

Mnohé známe osobnosti nenechali na náhodu ani doplnky a vytiahli šperky s diamantami, ktoré sú častokrát drahšie ako samotné outfity.

Nemohli sme si tak nechať ujsť náš tradičný outfit check, v ktorom sme mapovali tie najlepšie celebritné outfity a zisťovali sme od nich, čo ich róba reprezentuje alebo aj to, koľko stál ich najdrahší kúsok. Viac sa dozvieš v ankete nižšie.

Otázky, ktoré sme kládli známym osobnostiam na finále Let's Dance:

1. Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

2. Ako by si opísal/a svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

3. Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Lucia „Lula“ Almaksus (@llnzz)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Je to ťažké, pretože akurát tieto tri páry, ktoré sa ocitli vo finále, boli moji favoriti už od začiatku. Najviac však fandím Janke Kovalčíkovej a Vildovi Šírovi, možno aj z takého osobnostného hľadiska, pretože sú to veľmi milí ľudia. Bola som aj na ich tréningu a Janka je veľmi snaživá, šikovná a spoločne s Vilémom vyžarujú extrémne pozitívnu energiu. Ale som rada, že sa ocitli všetky tri páry vo finále, pretože si to zaslúžili.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Chcela som sa ním prispôsobiť môjmu tehotenskému stavu, nech to je na takú dámičku. A to k tomu patrí, pretože celé to obdobie tehotenstva je nežné a ženské. Chcela som, aby to bolo elegantné a zároveň hodné finálového kola. Ale inak vyzerám ako batman (smiech).



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Najdrahšie sú asi lodičky – Christian Louboutin, tie stáli okolo 500-600 eur. A róba je šitá na mieru od Milana WTF.

Zdroj: Refresher

Ivana Beláková (@ivanatattooart)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Gabike Marcinkovej a Matyášovi Adamcovi.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Nazvala by som to punk rock.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Mám Dior čižmy, Cartier náramky a Louis Vuitton sveter, ktorý stál cca 12 000 dolárov.

Zdroj: Refresher

Bianka Rumanová (@biankarumanova)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Gabike Marcinkovej a Matyášovi Adamcovi.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Je to taký nadýchaný obláčik, privolávam ním leto.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Šaty z Asosu 280 eur, kabelka asi 150 eur, sandálky 80 eur, oboje z butiku Secret Shoes a šperky od ALO Diamonds za niekoľko tisíc eur. Tie sú ale zapožičané, nie sú moje.

Zdroj: Refresher

Gabriela Gášpárová (@gabrielagasparova_official) a Petr Havránek (@petr_havranek)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíte palce?

Gabča: Rozhodne Vildovi Šírovi a Janke Kovalčíkovej.

Petr: Mám to narovnako, s Vildom sme veľmi dobrí kamaráti a prajeme mu to.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Gabča: Hneď, keď som ho videla, som si povedala, že je ako stvorený pre finále Let's Dance. Táto róba stelesňuje eleganciu celého večera.

Petr: Reprezentuje to, že som bol dva mesiace v džungli počas Survivora, takže mám na krku pazúry šeliem. Je taký surový a zároveň jemne disco, keďže to k tomu Let's Dance patrí, takže sa trošku trblietam.



Čo máte dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Gabča: Šaty mám od českých návrhárov, rovnako ako aj kabelku, takže cenu neviem povedať. A sandálky zo Zary, pretože sú mega pohodlné a pohodlie je nadovšetko.

Petr: Celý outfit je z fast fashion reťazcov, čiže dokopy mohol stáť so všetkým do 200 eur.

Zdroj: Refresher

Kika Ďurišová (@kika.durisova)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Jednoznačne Janke Kovalčíkovej a Vildovi Šírovi. Obaja sú veľmi šikovní a urobili extrémny pokrok. A hlavne sú mi obaja strašne sympatickí.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Sú to šaty od slovenskej návrhárky Zuzany Ľos-Božíkovej, ktoré mi ušila na mieru. Ale nič konkrétne nereprezentuje, keďže dnes ani nie je žiadna téma. Nechala som to čisto na Zuzku.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Šaty sú nevyčísliteľné, keďže sú na mieru od dizajnérky a zdobí ich prsteň od Egne šperky, ktorý sa pohybuje okolo dvoch až troch tisíc eur.

Zdroj: Refresher

Michal „Yaksha“ Novotný (@yak.sha)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Gabike Marcinkovej a Matyášovi Adamcovi.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Temnota a elegancia.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Netuším, všetko dostávam od sponzorov zadarmo.

Zdroj: Refresher

Veronika Vágnerová (@veronika.vagnerova)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Fandím ženám (smiech).

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Je odvážny, ale zároveň elegantný so štipkou provokácie.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Podľa mňa úsmev. Doňho som investovala veľa peňazí (smiech).

Zdroj: Refresher

Tereza Kosecová (@terinka_a)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Janke Kovalčíkovej a Vildovi Šírovi. Sú mi najviac sympatickí a sú strašne šikovní.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Sú to také kráľovské šaty, čo je u mňa paradox, keďže som skôr streetový človek a idem si viac Jordany ako lodičky. Takže dnes som za takú princeznú.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Mám požičané šaty od Max Studio, takže tie ma nestáli nič, kabelka Valentino tiež zadarmo, lebo mi ju dala bývala kolegyňa a topánky sú z CCC asi za 20 eur. Takže luxusný a zároveň lacný outfit.