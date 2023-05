Prichádza druhá séria minisérie o živote Ivety Bartošovej. Nebude chýbať ani legendárny Karel Gott

Voyo Originál inšpirovaný skutočným príbehom československej ikony sa dočkal pokračovania.

Spevácke začiatky Ivety Bartošovej si už málokto pamätá. Miniséria Iveta nám minulý rok ukázala príbeh dievčaťa z Beskýd, ktoré sa v 80. rokoch snažilo dostať do Prahy a získať slávu a uznanie. Tvorcovia tohto Voyo Originálu oživili pokračovanie Bartošovej príbehu aj v druhej sérii. Tá sa dotýka jej života na vrchole slávy. V dnešnej dobe sa pre sociálne siete stierajú hranice súkromia. V 90. rokoch, keď Ivetina hviezda žiarila najjasnejšie, strata súkromia nebola taká bežná. Tesne po revolúcii ľudia v Československu len začínali spoznávať význam slova bulvár.

Druhá séria Ivety zachytáva obdobie medzi rokmi 1991 – 1998, takže sa tentokrát vžiješ do obdobia zrodu československého „šoubizu“. Rovnako ako v predošlej sérii, tvorcovia pripravili 3 epizódy. Samozrejmosťou je aj „Božský Kája“, s ktorým Iveta nahrala duet. V tomto období sa tiež z obľúbenej speváčky stáva aj herečka. „Iveta v tom čase videla film Osobný strážca s Whitney Houston a zamilovala sa do predstavy, že by mala tiež hudobný film, v ktorom by bola hviezdou. Vtedy sa jej podarilo dostať rolu vo Svadbe upírov,“ vysvetľuje režisér a scenárista Ivety Michal Samir.

Pokračovanie obľúbeného Voyo Originálu Iveta môžeš sledovať na streamovacej platforme Voyo už od 5. mája.

Zdroj: Voyo Originál

Druhá séria bola pre tvorcov náročnejšia

Na prvú sériu si tvorcovia vypočuli rôzne reakcie. Tá najdôležitejšia však prišla od rodiny Ivety Bartošovej. „Od jej sestry Ivany sme dostali správu, že ukázala minisériu aj svojej mame. Bola to práve ona, kto povedal peknú vec. Mala pocit, že sa po dlhom čase opäť stretla so svojou dcérou. To bolo pre mňa dôležité. Snažili sme sa nájsť a vyobraziť dievča, ktoré sa v osemdesiatych rokoch vydalo na cestu z Beskýd do Prahy. A kto vie lepšie, aká naozaj bola, než jej mama?“ opisuje Michal Samir.

Zatiaľ čo v prvej sérii môžeš vidieť Ivetinu cestu za slávou, ústrednou témou druhej série je jej túžba po láske a uznaní. Rozprávkový príbeh v štýle „amerického sna“ nahradili zákulisím vznikajúceho šoubiznisu. Tvorcovia sa snažili reflektovať nielen dobu, ale aj vnútorné prežívanie Ivety samotnej. Iveta dosiahla, čo chcela. Okrem iného bola sexsymbol, získavala jedno ocenenie za druhým a našla si ďalšiu lásku. Tiež hľadala spôsob, ako skĺbiť kariéru s materstvom.

Zdroj: VOYO Originál

Okrem toho speváčka v 90. rokoch prežila únos. Jedného dňa, v období veľkého smútku, jej zaklopal na dvere mladý muž, ktorý sa vydával za pracovníka telekomunikačnej spoločnosti. Iveta mu otvorila, a tak sa spustila najväčšia bulvárna aférka tej doby. „To je pravda. Ale od tohto momentu tu máme dve verzie, ktoré sa rozchádzajú. Jedna je tá, že tento mladík ju odviezol na svoju chalupu a tam do nej ‚pchal prášky‘. Potom tá druhá, v ktorej tvrdí, že to bola Iveta, kto veľa tých vecí inicioval. A je to jeden z tých momentov, ktorých je v Ivetinom živote veľa, a to nech sa človek snaží akokoľvek, tak sa pravdy úplne nedopátra...,“ opisuje režisér a scenárista.

Samotné udalosti a postavy si diváci tiež lepšie pamätajú, kasting bol preto oveľa náročnejší. Kto dokáže dôverne stvárniť napríklad legendárneho Karla Gotta? „Hrať Karla Gotta je niečo ako hrať Ježiša Krista. To je nedotknuteľná ikona. V podstate národný poklad. Každý vie, ako by to malo vyzerať, ale nikto nevie, ako na to. Alebo asi málokto,“ opisuje Ondřej Ruml, ktorý stvárnil Gotta v minisérii Iveta.

Zdroj: VOYO Originál

Ivetinho partnera Ladislava Štaidla stvárnil Ondřej Gregor Brzobohatý, ktorého v hereckej úlohe vidieť už len zriedkavo. Pred hereckým umením má veľký rešpekt, a preto sa prikláňa radšej k hudbe. „Tejto úlohe som venoval dlhú prípravu. Zároveň som študoval aj Láďu Štaidla. Pamätal som si ho. Bádal som v spomienkach, pretože naše rodiny sa poznali. Dodnes som v kamarátskom vzťahu s jeho deťmi. Takže to všetko som kombinoval dohromady tak, aby z toho vzniklo niečo, za čo by som sa nemusel hanbiť,“ komentuje Ondřej.

Zdroj: VOYO Originál

Ak si dieťa 90. rokov, určite okrem hereckých výkonov oceníš aj dávku nostalgie. „Deväťdesiate roky už sú svojím spôsobom dobová záležitosť. Náročnosť sa skrýva najmä v kostýmoch, účesoch, ale aj vzhľadom exteriérov. Aj keď som mala pocit, že väčšina českých ulíc zostala v deväťdesiatkach zakonzervovaná, až pri obhliadkach sme zistili, že to tak úplne nie je,“ dodáva producentka a kastingová režisérka Maja Hamplová. Ako sa tvorcom podarilo zachytiť túto atmosféru a život Ivety Bartošovej, zistíš v premiérových epizódach minisérie Iveta, exkluzívne na streamovacej platforme Voyo.