Sci-fi filmy ktorých budúcnosť sme prežili a odohrávajú sa už v minulosti

Ako si režisér Ridley Scott predstavoval budúcnosť ľudstva v Blade Runnerovi a ako ďaleko bol od reality?

V 20. storočí bol sci-fi žáner mimoriadne obľúbený. Obzvlášť v prípade filmov, ktoré ukazovali futuristickú planétu Zem a nové predpovedali nové technológie. Dnes už vieme, že vízie niektorých filmárov boli naivné. Dôkazom sú sci-fi filmy, ktoré zasadili do budúcnosti, no už sa odohrávajú v minulosti. Vieme sa tak pozrieť na to, ako si režiséri predstavovali budúcu spoločnosť a či sa v niečom trafili.

1. Blade Runner (rok vydania 1982) — zasadené do roku 2019

Režisér Ridley Scott nakrútil jedno z najkultovejších sci-fi histórie, v ktorom hral Harrison Ford hlavnú rolu – špeciálneho agenta Ricka Deckarda z jednotky Blade Runner. Blade Runnery sa starajú o dohliadanie nad replikantmi, robotmi, ktorí sú na nerozoznanie od ľudí a sami sa za nich častokrát považujú.

Deckard ich považuje za podradné veci, čo sa však zmení, keď mu učaruje ženská replikantka a on musí prehodnotiť svoje názory popritom, ako vyšetruje vraždu svojho kolegu.

Blade Runner sa odohráva v meste vysvietenom neónovými farbami, obklopenom lietajúcimi autami a ľuďmi so špeciálnymi zbraňami a robotmi. Umelá inteligencia je v porovnaní s tou našou súčasnou ďaleko popredu a spoločnosť funguje spôsobom, aký si momentálne nevieme predstaviť.

Blade Runner netrafil rok, ale technológie áno. Roboti už teraz dokážu rozprávať viacerými jazykmia všetci sme si vedomí, ako veľmi napreduje AI. Je možné, že súčasné generácie stihnú zažiť podobný svet, aký vyobrazil tento film.

Režisér Dennis Villeneuve vydal v roku 2017 úžasné pokračovanie, ktoré by mal vidieť každý fanúšik sci-fi.

Blade Runner (1982). Zdroj: Warner Bros.

2. Back to the Future Part II (1989) — zasadené do roku 2015

Legendárna trilógia o Martym a Dr. Emmetovi Brownovi, ktorí naprieč tromi filmami cestovali v čase do minulosti aj budúcnosti, utkvela v pamäti mnohým divákom. Dodnes ide o milovanú a odľahčenú sci-fi zábavu, ktorá sa nesnažila nič predvídať. Jej tvorcovia využili možnosť uletieť si ako s príbehom, tak s rôznymi technológiami, ktoré vymysleli.

Hlavnú rolu 17-ročného študenta stvárnil vtedy 23-ročný Michael J. Fox, ktorý si vo filmoch vyskúšal hoverboard, VR okuliare, skenery odtlačkov prstov, moderné smart domy, tablety, holografické 3D reklamné pútače digitálne platby a množstvo ďalších vecí, ktoré sú v súčasnosti už dlhšie realitou, a to vrátane lietajúcich áut.

Samozrejme, rok 2015 vo filme nevyzerá vôbec tak, ako vyzeral v skutočnosti. Všimneš si na to najmä v detailoch, oblečení, správaní ľudí či denno-denných technológiách.

Back to the Future (1985). Zdroj: Universal Pictures US

3. 2001: A Space Odyssey (1968) – zasadené do roku 2001

Ako už názov napovedá, tvorcovia tohto sci-fi sa zamerali na rok 2001, počas ktorého sa odohráva prevažná časť snímky. Tú môžeš nájsť v rebríčkoch najlepších sci-fi filmov všetkých čias a právom. Miestami síce má pomalšie tempo, ale všetko vynahrádzajú skvelé sci-fi témy, myšlienky a filozofické úvahy postáv.

Veľká časť snímky sa odohráva vo vesmíre, keď sa astronauti a vedci vydajú skúmať planétu Jupiter. Práve tam začne vedcom robiť problémy veliaca umelá inteligencia celej vesmírnej lode s názvom HAL-9000.

Ide o jedného z najikonickejších záporákov nielen v rámci robotických/AI zloduchov vo filmoch. Nadčasové sci-fi od režiséra Stanleyho Kubricka ukázalo budúcnosť, v ktorej ľudstvo skúma medziplanetárne priestory, čo sa dnes zdá ako trochu naivné.

Zdroj: Metro-Goldwyn-Mayer/z filmu 2001: A Space Odyssey

4. Akira (1988) – zasadené do roku 2019

Ďalší legendárny film v tomto článku je anime, ktoré sa môže pýšiť strhujúcou kvalitou animácie a dizajnu aj napriek svojmu veku. Dej sa odohráva po svetovej vojne spôsobenej nukleárnym výbuchom, ktorý zničil Tokyo. Stalo sa z neho futuristické Neo-Tokyo so superrýchlymi motorkami, ktoré využívajú miestne gangy v súboji proti militantskej, utláčajúcej vláde.

Tento film sa vôbec nesnažil predpovedať budúcnosť. Nakoniec, zobrazil alternatívnu minulosť (Tokyo zničila bomba v roku 1988) a to, ako to ovplyvnilo alternatívnu budúcnosť roku 2019, keď sa z Tokya stalo cyberpunkové mesto plné zločinu, abnormálnych technológií a terorizmu v uliciach.

Zdroj: Streamline

5. The Running Man (1987) – zasadené do roku 2017

Jedna z menej známejších rol Arnolda Schwarzeneggera. Jeho sci-fi repertoár ovládli Predátor, Terminátor či Totall Recall, no bola by škoda ignorovať The Running Man, aj keď sa kvalitou na predošlé snímky v tomto článku nechytá.

Arnie stvárnil zločinca, ktorý sa v roku 2017 zúčastnil niečoho, čo moderní diváci poznajú ako Hunger Games. Víťazovia týchto súbojov na život a na smrť získajú slobodu, a tak je jasné, že každý z nich urobí všetko pre to, aby ostal nažive čo najdlhšie. Film zobrazil USA ako totalistický, policajný štát. Do akej miery sa tvorcom podarilo predpovedať budúcnosť necháme na tvoje uváženie.

Zdroj: Tri-Star Pictures

Bonus: 2012 (2009) – zasadené do roku 2012

Mladšie ročníky si to možno nepamätajú, ale pred rokom 2012 sa o konci sveta rozprávalo snáď najviac v jeho histórii. Na základe rôznych pochybných výpočtov a vízií ľudia tvrdili, že svet zanikne práve v roku 2012. Samozrejme, množstvo spoločností to využilo na predaj svojich produktov a hlúpejší neboli ani v Hollywoode.

Režiséra Rolanda Emmericha (Deň nezávislosti) poverili nakrútením epického blockbusteru o tom, ako sa v roku 2012 skončí svet. Výsledkom bol zábavný katastrofický film, akých v tom čase vzniklo viac, no 2012 bol z nich jednoznačne najvýraznejší. Nikto pri zmysloch nečakal, že film skutočne predpovedá budúcnosť, no to mu nezabránilo v tom, aby sa stal obrovským hitom a v kinách zarobil celosvetovo 791 miliónov dolárov.