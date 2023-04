Posielate balík? Materiál by mal chrániť krehký obsah aj životné prostredie

Chcete poslať balíček zákazníkovi, známemu alebo iba potrebujete vrátiť tovar z e-shopu? Zabaliť obsah tak, aby prežil prepravu bez poškodenia, si vyžaduje dôslednosť a najmä vhodný obalový a výplňový materiál.

Ako správne zabaliť balík?

Lepenková krabica nikdy nesklame

Na zasielanie tovaru sú nevyhnutné krabice, ktoré sú dostupné v rôznych veľkostiach, takže do nich zabalíte väčšie aj menšie zásielky. Myslite na to, že do krabice sa musí zmestiť nielen samotný tovar, ale aj obalový a výplňový materiál. Obzvlášť dôležité je to pri krehkých predmetoch. Najbežnejšie sú krabice z vlnitej lepenky, ktoré sú pevné a odolné. Ich výhodou je aj cenová dostupnosť, jednoduché skladanie a ochrana obsahu pred mechanickým poškodením.

Obalový a výplňový materiál ochráni obsah

Aby bol obsah zásielky dostatočne chránený, je nutné vyplniť krabicu vhodným materiálom. Zabaliť tovar do bublinkovej fólie nemusí stačiť, pretože by stále mohlo prísť k poškodeniu vplyvom otrasov a pohybov zásielky v krabici.

Na vyplnenie krabíc sa používajú fixačné telieska, výplňové vzduchové vankúše, penové profily alebo výplňový papier. Výplňové materiály sú ľahké, tvárne a dokážu výrazne minimalizovať riziko poškodenia tovaru pri preprave a manipulácii so zásielkou.

Obálky na drobnosti

Ak budete posielať drobnosti alebo ploché zásielky, postačí vám aj obálka. Bublinková obálka pozostáva z papierového obalu a vnútornej vrstvy z bublinkovej fólie. Vďaka tomu je ideálna na posielanie krehkých predmetov, zároveň sa nemusíte obávať ani vlhkosti a prachu.

Plastové obálky sú ako stvorené na rôzne mäkké veci, napríklad na oblečenie. Sú odolné voči vlhkosti aj pretrhnutiu. Na prepravu cenností sú určené bezpečnostné obálky z pevného trojvrstvového polyetylénu a s dvojitými švami.

Materiál vyberajte aj s ohľadom na charakter prepravovaného tovaru a nezabudnite pritom na schopnosť jeho opätovného využitia a recyklácie, pretože ide o základ, na ktorom sa stavia lepšia spoločnosť bez zbytočného a nebezpečného odpadu.