Video: Vedci vytvorili v laboratóriu fašírku z mamutieho mäsa. Použili na to sekvenciu jeho genetickej informácie

V poslednom čase čoraz častejšie počúvame o mäse „vypestovanom“ v laboratóriu. Nedávno napríklad vedci vyrobili vôbec prvý laboratórny steak, na ktorý použili bunky ošípanej. Najnovšie predstavila austrálska spoločnosť Vow fašírku vyrobenú výlučne z mamutieho mäsa. Nie je však jedlá, informuje austrálsky portál The Smithsonian Magazine.

Mäso pochádza z mamuta srstnatého, ktorý žil na Aljaške. Spoločnosť Vow vzala sekvenciu DNA mamutieho myoglobínu, kľúčového svalového proteínu, ktorý dáva mäsu jeho chuť. Niekoľko medzier vyplnili sloňou DNA. Tieto gény potom vložili do ovčích buniek, kde sa množili, až kým nedosiahli veľkosť mäsovej gule. Vedci tvrdia, že to bolo „smiešne ľahké a rýchle“. Fašírku vytvorili za pár týždňov.

Vow spolupracoval s profesorom Ernstom Wolvetangom z Austrálskeho inštitútu pre bioinžinierstvo na University of Queensland.

„Za normálnych okolností by sme naše výrobky ochutnali a hrali sa s nimi. Ale váhali sme, pretože hovoríme o bielkovine, ktorá neexistovala 5 000 rokov,“ povedal v utorok pre CNN James Ryall, vedecký riaditeľ spoločnosti Vow. „Nepôjde to na predaj, pretože nemáme predstavu, či je tento výrobok bezpečný.“

Spoločnosť tvrdí, že za futuristickou mäsovou guľou nie je snaha dostať mäso do jedálnych lístkov reštaurácií alebo supermarketov. Hlavným zámerom je osveta o negatívnych dosahoch klimatických zmien a znečisťovania prírody. Laboratórne vypestované mäso si vyžaduje menej zdrojov, akými sú pôda a voda, vedci ho preto označujú za potravinu budúcnosti.

„Musíme začať prehodnocovať spôsob, akým sa dostávame k potravinám. Mojou najväčšou nádejou v súvislosti s týmto projektom je, že o umelo vyrobenom mäse začne počuť oveľa viac ľudí na celom svete,“ povedal James Ryall. Vedci priznávajú, že je umelé mäso je „trochu zvláštne“, ale z environmentálneho a etického hľadiska má veľký zmysel.

