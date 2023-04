Miliónová dražba: Tenisky, v ktorých Michael Jordan hral finálový zápas v roku 1998, vydražili za neskutočnú sumu

Legendárny basketbalista mal obuté tenisky Air Jordan 13 v druhom finálovom zápase proti tímu Utah Jazz v sezóne 1997/1998.

V aukčnom dome Sotheby's vydražili tenisky Air Jordan 13 za 2,2 milióna dolárov. Tento predaj sa považuje za najvyššiu verejne zaznamenanú cenu za pár tenisiek, píše Hypebeast. Vyhotovenie je známe z dokumentu The Last Dance, ktorý mapoval poslednú sezónu dynastie tímu Chicago Bulls, kde basketbalista strávil takmer celú kariéru.

Michael Jordan v týchto čierno-červených „trinástkach“ odohral druhý finálový zápas proti tímu Utah Jazz v roku 1998, v ktorom nastrieľal 37 bodov, uvádza CNN.

Pred aukciou, ktorá trvala od 3. do 11. apríla v newyorskej sieni Sotheby's, odborníci odhadovali, že výsledná cena za tenisky Air Jordan 13 dosiahne približne 2 až 4 milióny dolárov, čím by prekonali aukčný rekord za pár tenisiek a to sa podarilo. „Dnešný rekordný výsledok je ďalším dôkazom toho, že dopyt po športových rekvizitách Michaela Jordana stále prekonáva všetky očakávania,“ povedal vedúci oddelenia streetwearu a moderných zberateľských predmetov v Sotheby's Brahm Wachter.

Aukcia obuvi Air Jordan 13 odštartovala predajnú sériu VICTORIAM – dvojdielnu sériu online aukcií, ktorá ponúka najlepšie športové zberateľské predmety ikonických atlétov minulosti a súčasnosti.

Michael Jordan je americký športovec, ktorého meno pozná každý, a to bez ohľadu na fakt, či si niekedy sledoval/-a jeho basketbalovú kariéru v NBA. V súčasnosti 60-ročný podnikateľ je fenoménom nielen svojej doby, keď v priebehu deväťdesiatych rokov dokázal s tímom Chicago Bulls 6-krát vyhrať majstrovský titul.