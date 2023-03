Brendan Fraser vyhral Oscara za najlepší herecký výkon v snímke The Whale

Fraser je novým najlepším hercom, a to vďaka perfektnému výkonu v dráme The Whale.

Brendan Fraser vyhral svojho prvého Oscara po prvej nominácii, a to za výkon v dráme režiséra Darrena Aronofskeho The Whale (v slovenských kinách už od tohto štvrtka 16. marca). Fraser si prevzal ocenenie so slzami v očiach a v emotívnej ďakovnej reči poďakoval svojim kolegom z filmu, rodine, manažérke, štúdiu A24, ktoré film nakrútilo a Akadémii.

Pre Frasera je to do veľkej miery zavŕšenie nádherného comebacku, keďže sa do Hollywoodu vrátil po dlhoročnej pauze spôsobenej osobnými problémami, depresiami, faktom, že jeho filmy už nezarábali, no v neposlednom rade preto, že ho Hollywood dal na blacklist hercov po tom, čo sa sťažoval na to, že ho bývalý šéf HFPA (Hollywood Foreign Press Association) sexuálne napadol.

V snímke Whale podal úžasný výkon ako obézny Charlie, ktorý sa chce zmieriť so svojou odcudzenou dcérou.