Vieš, čo je sexploration, open casting a guardrailing? Tieto nové slová z oblasti randenia by si mal poznať

Všetci už dobre vieme, čo znamená ghosting či kamarátstvo s výhodami. Termínov, ktoré označujú rôzne očakávania či usporiadania v randení, je však oveľa viac a každý rok pribúdajú nové. Podľa prieskumu Bumble, ktorý predpovedá trendy v randení na rok 2023, máš k dispozícii nové slová: guardrailing, open casting, love-life balance, sexploration a wanderlove.

Aby sme sa vo vodách randenia nestratili, vytvorili sme prehľadný slovník súčasných aj starších slovíčok, ktoré ti pomôžu pomenovať, čo prežívaš. Ak chceš vedieť viac o samotných trendoch na rok 2023 – napríklad prečo sa už na rande bude hovoriť otvorene o peniazoch a prečo sa toxická mužnosť bude tolerovať čoraz menej –, prečítaj si celú predpoveď tu.

Dáta pochádzajú z interného prieskumu zoznamky Bumble, do ktorého sa zapojilo 14 300 používateľov z celého sveta. Zber dát trval od 12. októbra do 1. novembra 2022.

Guardrailing

Guardrailing znamená jasné vymedzenie hraníc. Čoraz viac ľudí podľa prieskumu Bumble si svoje hranice jasne určuje a chráni, v roku 2022 tak urobilo 52 percent. Hranice sa môžu týkať tvojich emocionálnych potrieb, pomôžu ti robiť vedomé rozhodnutia o tom, ako veľmi sa niekomu otvoríš, a takisto ťa chránia pred prílišnými spoločenskými záväzkami, ktoré nechceš.

Open casting

Open casting označuje ochotu a otvorenosť ľudí zvažovať randenie s ľuďmi, ktorí nie sú „ich typ“. Viac ako tretina ľudí v prieskume uviedla, že sú pripravení randiť aj s ľuďmi, ktorí nevyzerajú ako ich typ. Väčšine opýtaných záleží viac na emocionálnej zrelosti než na výzore.

Love-life balance

Láskavý brat starej známej work-life balance. Ide o ľudí, ktorí hľadajú rovnováhu medzi prácou, súkromím a vzťahmi. Niektorí už radšej ani nechcú chodiť s niekým, kto má príliš vyčerpávajúcu prácu alebo nedokáže nájsť rovnováhu medzi jednotlivými oblasťami.

Ľudia sa chcú viac zamerať na vedomé vytváranie priestoru na oddych a očakávajú, že aj potenciálny partner či partnerka budú na vytváranie rovnováhy dbať. Je to pre mnohých dôležitejšie než kariéra druhej osoby.

Sexploration

Ďalšie spojenie dvoch slov, ktoré nepochybne poznáš, označuje ochotu a chuť objavovať vlastnú sexualitu. Osamote alebo vo vzťahu. Takmer polovica opýtaných vraví, že pokiaľ ide o sex a intimitu, majú otvorenú myseľ a že o sexuálnych túžbach a potrebách je dôležité hovoriť v raných fázach vzťahu.

Wanderlove

Spojenie slov wander (túlať sa) a love (láska) znamená, že ľudia sú čoraz ochotnejší vstupovať do vzťahov na diaľku. Nevadí im zoznámiť sa a randiť s niekým z iného mesta, a až tretina ľudí je ochotná cestovať pre udržanie vzťahu. Odzrkadľuje to aj fakt, že čoraz viac ľudí má flexibilný pracovný čas, môžu aspoň pár dní pracovať z domu alebo sa živiť ako digitálni nomádi.

Curving

Curving je podľa mnohých horší ako ghosting. Ide o vyhýbavé odpovede, druhá strana sa ti síce nepravidelne ozýva, no nevie sa zaviazať k spoločným plánom, konverzácia sa nikam neposúva, na odpovede možno čakáš aj celé dni či týždne. V skutočnosti nemá o teba záujem, no nevie prestať odpisovať (možno zo slušnosti?), a nevie ti to povedať ani priamo. Slovo je staršie, prvýkrát sa medializovalo v roku 2017.

Orbiting

Orbiting je do veľkej miery vyhýbanie sa bývalým partnerom, ktorých človek ghostol (zrazu prerušil kontakt bez vysvetlenia a bez rozlúčky). Človek, ktorý ťa takto obchádza, ti v pohode lajkne fotku alebo si pozrie každý tvoj príbeh na Instagrame. Ale nikdy z toho nevznikne rozhovor, ani len ten zo slušnosti. Netuší, ako sa máš, a ani to vedieť nechce. Tiež je to staršie slovo, no keďže sme všetci online často (ak nie stále), oplatí sa ti ho poznať.