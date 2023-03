Akčné, komédie aj romantika. Vyber si z týchto 10 filmov, ak nevieš, čo pozerať

Vyber si spomedzi kultových klasík alebo noviniek z minulého roka.

Pukance ti už chladnú a ty vyberáš a vyberáš. Na seriál to dnes necítiš, toto si videl nedávno a o tomto zas kamoši hovorili, že je to blbosť... Inšpiruj sa našimi tipmi na rôzne filmy, od kultových „must see“ cez romantické klasiky po akčné trháky. Všetky nájdeš na streamovacej platforme SkyShowtime, ktorá aktuálne odštartovala na Slovensku. Kúp si ročné predplatné už teraz a navždy platíš polovičnú cenu. Aktuálne to máš za 2,99 eura mesačne.

Kultové klasiky, ktoré by mal vidieť každý

Sú filmy, ktoré by si mal každý z nás pozrieť aspoň raz za život. Väčšina z nich má knižnú predlohu, čo ich zvyčajne predurčuje na kvalitný filmový zážitok. Príkladom je Krstný otec, ktorý ťa vtiahne do prostredia mafie pôsobiacej v New Yorku krátko po skončení druhej svetovej vojny. Film získal troch Oscarov – za najlepší film, scenár podľa predlohy a mužský herecký výkon, ktorého získal Marlon Brando v úlohe hlavy rodiny.

Ďalším z kultových kúskov je Pulp Fiction. Film bohatý na nesmrteľné hlášky, bizarné scény a kvalitné herecké obsadenie je zárukou, že sa od obrazovky neodtrhneš. Ako pri každom filme od Quentina Tarantina, aj tu sa priprav na dynamické scény a poriadnu akciu.

Zdroj: Pulp Fiction

Kultových filmov je v každom žánri niekoľko. Túto trojicu uzatvára tip Truman Show. Hlavnú rolu Trumana Burbanka stvárnil Jim Carrey. Dej filmu ti prezrádzať nebudeme, keďže ti ho nechceme „vyspoilovať“, no rozhodne stojí za pozretie. I keď je tento film rovnako ako všetky ostatné ešte spred roku 2000, sú veľmi nadčasové a stále sa držia na vysokých priečkach v rebríčkoch obľúbenosti.

Filmy plné napätia

S kultovými filmami pokračujeme aj pri ďalších tipoch, no posúvame sa k žánrom z kategórie akčný a dráma. Známy Top Gun sa dočkal pokračovania s názvom Top Gun: Maverick. V hlavnej úlohe zostáva aj naďalej Tom Cruise, no tentoraz je jeho úlohou pripraviť skupinu mladých elitných pilotov stíhačiek na náročnú misiu. Popritom musí riešiť komplikované situácie, ktoré vyplývajú z jeho minulosti.

Top Gun: Maverick. Zdroj: Paramount Pictures

Tom Hanks v hlavnej úlohe je väčšinou zárukou kvalitného filmu. Zachráňte vojaka Ryana nie je výnimkou. Akčná dráma sa odohráva počas druhej svetovej vojny onedlho po vylodení v Normandii. Dej sa sústreďuje na skupinu amerických vojakov, ktorí sa odhodlali na nebezpečnú misiu – záchranu jediného zo štyroch bratov, ktorý boje prežil. Snažia sa ho za každú cenu dostať k matke, aj keď to rozhodne nie je jednoduchá úloha.

Ak máš chuť na romantiku

Každý z nás má z času na čas chuť vypnúť pri nejakej romantickej zápletke. Odporúčame ti preto film z minulého roka s titulom Vezmi si ma. Hrajú tu Owen Wilson a Jennifer Lopez, ktorí sa ocitnú vo veľmi nevšednej situácii. Ako dvaja náhodní ľudia z úplne odlišných svetov sa vezmú a následne je film plný vtipných situácií. Nájdu si títo dvaja ľudia k sebe cestu alebo sa to skončí rozvodom?

Medzi romantickými filmami, ktoré sa oplatí vidieť, má svoje miesto aj klasika Notting Hill s Juliou Roberts a Hughom Grantom. Náhodne sa stretnú dvaja ľudia z úplne iných svetov, známa herečka a majiteľ kníhkupectva. Ako sa to medzi nimi skončí, sa dozvieš vo filme.

Podobnou klasikou s väčším komediálnym rozmerom je film Ako prísť o muža za 10 dní. Dej je postavený na komickej náhode. Stretnú sa v ňom redaktorka, ktorá pripravuje článok o tom, ako od seba odplašiť chlapa za 10 dní, a muž, ktorý sa s kamarátmi staví, že sa do neho zamiluje každá žena. Ona sa snaží robiť všetko pre to, aby ho odradila, a on pravý opak: je dokonalým priateľom. Vzniká tak množstvo bizarných situácií, ktoré oboch doháňajú do šialenstva.

Zdroj: cottonbro, Pexels

Niečo pre malých aj veľkých

Animované filmy sú tá najlepšia voľba, keď potrebuješ zdvihnúť náladu alebo nemáš práve chuť na komplikované zápletky. Ak ťa zaujíma, čo robia naše domáce zvieratká, keď nie sme doma, rozhodne si pozri Tajný život maznáčikov. Pobaví malých aj veľkých a prinúti porozmýšľať, či by si nemal dať svojej mačke alebo inému domácemu miláčikovi kameru na krk, kým nie si doma.

Ďalším animákom plným zábavných momentov sú Smradi z minulého roka. Vlk, Had, Tarantula, Piraňa a Žralok sú skupinka, ktorá pácha dokonalé zločiny. Každý z partie má na starosti niečo iné, napríklad Had otvára trezory a Tarantula je hackerka. Pripletie sa k nim však moriak, profesor Marmeláda, ktorý je veľký dobrák a zaumieni si, že ich prevychová.

Na SkyShowtime nájdeš mnoho ďalších filmov aj seriálov, ktoré stoja za pozretie. Vyber si spomedzi ďalších klasík ako American Beauty, Stratený v preklade či Schindlerov zoznam alebo niektorú z noviniek Jurský svet a Severan. Medzi seriálmi nájdeš novinky Yellowstone, Kráľ Tulsy aj klasiky ako Office, Mr. Robot alebo Fraiser. Rozhodne si tu nájdeš niečo na filmový večer či víkendové sledovanie seriálov.