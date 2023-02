Originálne Nike Air Max 97 v zlatej farbe, sexi semišové vansy aj atraktívne adidasy. Vyber si nové tenisky

Nákupné oddelenie online obchodu Footshop myslí na svojich zákazníkov neustále a inak to nebolo ani v úvode nového roku. Dôkazom sú desiatky nových tenisiek na sklade, ktoré dodajú tvojim každodenným outfitom šťavu.

Vybrali sme 10 najzaujímavejších párov pre mužov aj pre ženy v rôznych cenových kategóriách. Záleží len na tebe, či siahneš po originálnej verzii Nike Air Max 97 v zlatej farbe s červeným swooshom, sexi semišových vansoch alebo po pohodlných adidasoch v retro štýle.

V deň publikovania článku bola v online obchode Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny sú pred zľavou.

Vans Vault OG Authentic LX – 94,95 €

Náš prvý dnešný tip padol na tento atraktívny variant modelového radu OG Authentic LX, ktorý dizajnérsky tím Vans Vault zahalil do tmavohnedého farebného vyhotovenia z prémiového semišu. Koža je v tomto prípade brúsená z vnútornej strany, pričom vlákna zostávajú na povrchu, vďaka čomu sú tenisky menej náchylné na poškodenie.

Vôbec prvá vyrobená silueta od značky Vans, ktorá uzrela svetlo sveta po prvý raz v roku 1966, vyzerá stále rovnako fresh a cool aj o skoro šesťdesiat rokov neskôr. Nadčasová a kultová voľba, ktorú musíš vyskúšať, a ak ťa nezaujala tmavohnedá verzia, skús olivovozelenú.

Vans Vault OG Style 36 LX – 99,95 €

Pastelové farby a jarné obdobie sú skvelou kombináciou, na ktorú vsadili dizajnéri Vans Vault, keď predstavili sexi semišové vyhotovenie modelu OG Style 36 LX. Tenisky sú z rovnakého balíka ako vyššie uvedené OG Authentic LX a v predaji sú aj v hnedo-bielej farebnej schéme.

Cena 100 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov a ich spracovaniu do výsledného produktu, ktorý môžeš mať doma do 24 hodín. Zbytočne neváhaj, z ponuky online obchodu Footshop miznú rýchlejšie ako teplé pečivo z pekárne KRUH.

Reebok Classic Leather Vintage „40th“ – 99,95 €

Rozumieme, že nie vždy človek hľadá obuv podľa najnovších trendov či v sezónnych farbách a niekedy potrebuje jednoduchú klasiku, na ktorú sa môže spoľahnúť kedykoľvek.

Riešením sú tenisky Reebok Classic Leather Vintage s prívlastkom „40th“ v bielej koži s perforáciou, ktoré sú oslavou ich vzniku. Jednoduchý, minimalistický dizajn, prvotriedne prevedenie a kvalitné prešívanie jednotlivých častí robia z tohto modelu perfektného spoločníka na bežné nosenie a dokonalý doplnok k akémukoľvek outfitu.

Reebok Club C GEO Mid W – 99,95 €

Z bohatého portfólia značky Reebok sme vybrali ešte jeden pár tenisiek, a to v podobe modelu Club C GEO v strednej verzii v ženských veľkostiach. Ikonická séria Club C má schopnosti chameleóna. Perfektne sa prispôsobí rôznym druhom outfitov – či už športovým, čisto mestským a pri dobrom stylingu aj elegantným.

Úprava s označením GEO je dámskou voľbou číslo jeden. Ide o členkový variant legendárnych tenisiek s vyššou platformou, ktorý bude spoľahlivým partnerom predovšetkým v chladnejšom období, ale poradí si naozaj so všetkým. Presvedč sa o tom.

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Retro siluety tenisiek sú aktuálne v kurze a vedenie spoločnosti Adidas Originals postupne vyťahuje jedno eso z rukáva za druhým. Ak hľadáš klasický vzhľad, práve si ho našiel/našla v podobe autentických tenisiek Samba OG.

Model Samba vznikol na ihrisku, ale svojím nadčasovým dizajnom si získal miesto aj v pouličnej kultúre. Atraktívne čierno-biele vyhotovenie je verné originálu, majú jemný kožený zvršok a nechýbajú ani semišové vrstvy. Cena je rovných 120 eur vrátane doručenia na adresu a dostupné sú v mužských veľkostiach.

Adidas Originals ADI2000 X W – 122,95 €

Urob krok smerom k nostalgii. Tenisky Adidas Originals ADI2000 s tajomným označením X vychádzajú zo skejtbordových línií zo začiatku milénia a zahaľujú ich v duchu digitálnej súčasnosti, ktorú definujú alternatívne svety a herné konzoly.

Na tento trend však modelový rad ADI2000 X nepozerá pejoratívne, naopak, čerpá z neho to najlepšie, zatiaľ čo svojím zvrškom a použitými materiálmi zostávajú tenisky verné vzhľadu svojich predchodcov z minulosti.

Adidas Originals Forum 84 Low „Cosy“ – 130 €

O modelovom rade Forum z portfólia značky Adidas Originals sme napísali už takmer všetko, ale radi zopakujeme, že ide o jednu z najkrajších siluet s tromi prúžkami, ktorá bola vyrobená na basketbalové palubovky a dnes kraľuje uliciam v celom svete.

Zo všetkých troch variantov Forum je verzia Forum 84 Low najväčšia istota. Na rozdiel od súrodencov ich ľahko skombinuješ v lete aj v priebehu chladnejších dní a s dlhými nohavicami vyzerajú jednoducho skvele – odporúčame čím menej upnuté, tým lepšie, ale styling už necháme na tebe.

Nike Air Force 1 Low Retro – 154,95 €

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov, dobre vieš, že tenisky Nike Air Force 1 v nízkom vyhotovení považujeme za vrchol tvorby na poli športovej obuvi. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš desiatky rozličných materiálových úprav, spomedzi ktorých sme do dnešného článku vybrali túto sivú verziu so semišovým zvrškom a s krátkym swooshom z oboch strán.

Táto ikona medzi teniskami s prívlastkom Retro môže byť v tvojej zbierke za približne 155 eur a to sa oplatí.

Nike Air Max 97 OG – 187,95 €

Postupne sme prešli k vrcholu dnešného výberu, ktorým sú OG tenisky Nike Air Max 97. Dizajnéri v tomto prípade stavili na legendárnu klasiku, ktorú miloval napríklad aj brazílsky futbalista Ronaldo, a išlo o správnu voľbu. Ak preferuješ striebornú verziu týchto tenisiek, dostupná je v online obchode s dvadsaťpercentnou zľavou.

Tieto tenisky nepotrebujú žiadny rozsiahly komentár. Buď ťa oslovia a budeš ich milovať, alebo siahneš po inom modeli od Nike.

Nike Air Max Scorpion Flyknit W – 279,95 €

Ak hľadáš odpoveď na otázku, aká je budúcnosť tenisiek od spoločnosti Nike? Máme ju – najmä veľa pohodlia. Model Air Max Scorpion je postavený na koncepte „bodového zaťaženia“, čo v preklade znamená skvelú odozvu, vyšší komfort a vylepšené odpruženie pri chôdzi či behu. Ide o novú kapitolu v knihe kúziel o teniskách.

Tenisky Nike Air Max Scorpion majú prevratný dizajn, ktorý spája supermäkkú šenilovú tkaninu s neuveriteľne ľahkým úpletom Flyknit a podrážkou s nadupanými technológiami. Celočiernu verziu nájdeš v ponuke online obchodu Footshop v ženských veľkostiach za cenu 280 eur.

