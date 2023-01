Dámske topánky, ktoré budú v roku 2023 najmódnejšie

Rok 2023 sa pripravuje na veľký rok pre dámsku obuv, pričom sa objavuje množstvo vzrušujúcich trendov a štýlov. Od odvážnych, výrazných podpätkov až po pohodlné a praktické ploché topánky – každá žena si nájde niečo, čo si zamiluje. Tu sú niektoré z najmódnejších dámskych topánok, na ktoré by ste si mali v nasledujúcom roku dávať pozor a určite ich zaradiť do svojho šatníka, ak ste tak ešte doteraz neurobili.

Platforma je stále in

V prvom rade sa mohutné topánky na platforme vracajú vo veľkom štýle. Tieto topánky majú hrubé, hranaté podpätky a podrážky, ktoré dodávajú nie len výšku, ale aj určitý postoj. Možno ich nájsť v rôznych štýloch, od elegantných a moderných až po retrom inšpirované, a sú ideálne na dodanie odvážneho a módneho nádychu akémukoľvek outfitu. A najlepšou výhodou týchto topánok je, že opticky predĺžia vaše nohy. No a to je sen snáď každej ženy, no nie?

Zdroj: CCC

Nové trendy

Ďalším trendom, ktorý sa rozbehne v roku 2023, je návrat topánok so štvorcovou špičkou. Táto klasická silueta bola aktualizovaná modernými materiálmi a dizajnovými detailmi, vďaka čomu je ideálnou voľbou na bežné aj formálne príležitosti. Topánky so štvorcovými špičkami nájdete v rôznych štýloch, vrátane lodičiek, sandálov a dokonca aj klasických topánok, vďaka čomu sú neuveriteľne všestranné a sú skvelým doplnkom každého šatníka.

Ďalším populárnym trendom topánok v roku 2023 bude pokračujúci vzostup trendu „dad shoes“. Tieto robustné topánky inšpirované retrom sú populárne už niekoľko rokov a nevykazujú žiadne známky spomalenia. Sú ideálne na dodanie ležérnej, uvoľnenej atmosféry akémukoľvek outfitu a možno ich nájsť v rôznych materiáloch, od kože po semiš.

Zdroj: CCC

Nazuváky budú aj v roku 2023 populárne, so zameraním na štýly s nízkym podpätkom a hranatou špičkou. Sú ideálne na dodanie elegancie akémukoľvek outfitu a v závislosti od príležitosti sa dajú obuť či už na formálnejšie stretnutia alebo voľnočasové víkendové aktivity.

Móda a praktickosť

Napokon, pohodlné a praktické topánky budú vždy v móde a rok 2023 nie je výnimkou. Od klasických balerínok až po trendy mokasíny, tieto topánky sú ideálne na každodenné nosenie a možno ich nájsť v rôznych materiáloch a farbách, aby vyhovovali každému vkusu. V roku 2023 nebudeme čeliť žiadnym veľkým módnym výstrelkom a budeme veľa krát stavať na pohodlie, ktoré je však doprevádzané po záštitou vkusu toho najvycibrenejšieho kalibru. Preto sa nemusíte príliš dlho rozhodovať medzi módou a praktickosťou, pretože rok 2023 so sebou prináša, vďaha bohu, oboje.

Záverom možno povedať, že rok 2023 má byť pre dámsku obuv veľkým rokom s množstvom vzrušujúcich trendov a štýlov. Od odvážnych, výrazných podpätkov až po pohodlné a praktické ploché topánky – každá žena si nájde niečo, čo si zamiluje. Dávajte si pozor na masívne topánky na platforme, topánky so štvorcovými špičkami, dad shoes topánky, nazuváky a.k.a mules a praktické ploché topánky, pretože v roku 2023 budú najmódnejšie.

Nezabudnite svoje nové topánky doladiť s najnovšími trendami v oblasti módy pre rok 2023, aby vynikli nie len vaše unikátne topánky, ale taktiež zvyšok vášho outfitu sprevádzaný vašou žiarivou osobnosťou.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.