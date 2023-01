Trúfaš si na bláznivú jazdu v kostýmoch zavŕšenú skokom do bazéna? Red Bull Jump & Freeze sa po 20 rokoch vracia na Slovensko

Kreativita tímu, bizarné kostýmy, znamenitý výkon či skok do bazéna. To sú kritériá, na ktoré sa sústredí porota na Red Bull Jump & Freeze. Chceš zažiť jedno z najbláznivejších zimných podujatí? V tom prípade si v kalendári zakrúžkuj dátum 1. apríl a teš sa do Jasnej. Lepšia oslava bláznov nebude zaručene nikde inde.

Ak patríš medzi tých, ktorým žiadna šialenosť a bláznovstvo nesmie ujsť, zaregistruj svoj tím ešte dnes. Pripravte si namakané sane, s ktorými sa nebudete báť skočiť rovno do ľadového bazéna, a doprajte sebe aj všetkým divákom zážitok na celý život.

Zdroj: Red Bull Content Pool

19. februára 2023 presne do polnoci. Viac informácií o tomto podujatí, ako aj samotnú registráciu nájdeš na tomto odkaze . Registrovať sa s kamošmi môžete dopresne do polnoci.

Všetci blázni na svah

Red Bull Jump & Freeze je podujatie pre nadšencov zimných športov akejkoľvek úrovne. Úlohou súťažiacich bude nahodiť na seba premakaný kostým, spustiť sa z kopca na saniach, ktoré to musia vydržať až do ľadového cieľa plného vody, a zabaviť sa s priateľmi v jedinečnej atmosfére v srdci Nízkych Tatier.

Úlet, ktorý tvojej partii nesmie ujsť

Predviesť sa bude môcť až 20 vybraných tímov, pričom pôjde o tých najbláznivejších z bláznivých. Toto podujatie totiž dáva dokopy tých najkreatívnejších a najzábavnejších účastníkov, aby sa postarali o nezabudnuteľný zážitok nielen pre seba, ale zároveň dokázali ohúriť prísne oko poroty a zároveň vyburcovali davy divákov. Tešiť sa môžeš aj na after-párty, ktorá nebude len oslavou víťazov, ale aj všetkých bláznov v okolí.

Zdroj: Red Bull Content Pool

Víťazov podujatia čaká finančná odmena vo výške 2 000 €. Tím na druhom mieste si domov odnesie 1 000 € a tretí tím 500 €. Najhodnotnejšou výhrou však istotne bude zážitok na celý život, trofej, ktorou by sa chcel pochváliť každý, a vecné ceny od partnerov. Tomu sa hovorí druhé Vianoce.

Po 20 rokoch opäť na Slovensku

Prvý Red Bull Jump & Freeze sa uskutočnil v roku 2003 na Slovensku. Odvtedy sa v Rusku, Turecku, Kazachstane aj ďalších krajinách v Európe a Ázii uskutočnilo viac ako 35 týchto podujatí. Za takmer dve desaťročia existencie Red Bull Jump & Freeze sme videli veľa skvelých nápadov, bláznivých kostýmov a strhujúcich vystúpení. Skúsiš ich so svojím tímom prekonať?

Pre čo najčerstvejšie informácie nielen o Red Bull Jump & Freeze sleduj @redbullsk na Instagrame a Tiktoku.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.