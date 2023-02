TEST obložených sendvičov: ktorému by si sa mal radšej vyhnúť a čím prekvapil najdrahší kváskový toast?

Bagety sme už v minulosti testovali, ale čo tak balené obložené sendviče? Obľúbený „benzínkový“ pokrm predávajú mnohí výrobcovia, no nie každý to robí aj poctivo. Rozhodli sme sa preto zistiť, čo nájdeš v spotrebiteľských baleniach, a ochutnali sme 6 rôznych sendvičov, ktoré sa predávajú v baleniach ako obložené toastové trojuholníky.

Aj napriek tomu, že nejde o žiaden kulinársky zážitok a konzument očakáva, že za dostupnú cenu dostane aj rovnaký štandard jedla, sú polotovarové sendviče veľmi populárnym pokrmom, predovšetkým na cestách či ako desiata u študentov. Ako dopadli sendviče v teste a čo si o nich myslí odborníčka?

Ako prebiehal slepý test?

V redakcii sme testovali šesť balených sendvičov od rôznych výrobcov, ktoré sú dostupné v slovenských supermarketoch. Navštívili sme predajne Tesco, Billa, Lidl, Terno, Malina a predajňu menšej siete Yeme, pričom sme hľadali klasiky, ale aj menej známe značky.

Pri degustovaní sme sendviče podávali priamo z chladničky, aby sme docielili čo najideálnejšiu chuť a konzistenciu. Ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho predajcu. Pri teste sme brali do úvahy parametre ako chuť, vôňa, dresing a vizuálna vábivosť, pričom sme hodnotili bodmi od 1 do 10.

Papiere, do ktorých si zúčastnení testujúci pri slepom teste zapisovali hodnotenia a poznámky k jednotlivým vzorkám. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

Na degustácii obložených sendvičov sa podieľalo osem ľudí. Išlo o slepý test, takže všetci dostali vzorky testovaných produktov na neoznačených tanieroch. Keďže nevedeli, o akého výrobcu ide, ich sympatie voči jednotlivým značkám test nijako neovplyvnili.

Výsledkom je subjektívny názor ôsmich testujúcich objektivizovaný spoločnými charakteristikami vybraných sendvičov, ako aj zohľadnením ich porovnateľných vlastností. Dojmy z každej z nich si ochutnávači zapisovali a nehovorili nahlas, aby sa navzájom neovplyvňovali.

Odborníčka varuje pred ich konzumáciou

Podľa odborníčky na výživu a kvalitu potravín Nikolety Šimonovej by sme sa takýmto polotovarom mali vyhýbať. No keď už siahneš po balených sendvičoch zo supermarketov, odborníčka radí spestriť si ich zeleninou či inými zdravšími produktmi s vyššou výživovou hodnotou.

Zdroj: Refresher/Pavol Chochula

„Pravidelnej konzumácii polotovarov, ako sú napríklad tieto sendviče z rôznych potravinových reťazcov, by sme sa mali vyvarovať. Takéto produkty by nemali tvoriť základ našej stravy aj preto, že vzhľadom na ich dlhú trvanlivosť obsahujú mnohé konzervanty, zvýrazňovače chuti a veľké množstvo soli, čo pri pravidelnej konzumácii, fyzickej inaktivite a celkovo nevyváženej strave môže mať zdravotné riziká,“ tvrdí Šimonová.

Pokiaľ sa však v našej strave objavia, je to podľa odborníčky v poriadku, no odporúčala by ich na tanieri obohatiť niečím čerstvým a zdravým. „Spracované produkty by mali tvoriť iba doplnok k našej strave a základ by mala tvoriť pestrá a vyvážená strava bohatá na zdroje potravín zo všetkých potravinových skupín, ktorú si ideálne my pripravíme, ale taktiež je úplne v poriadku si jedlo objednať alebo najesť sa aj v reštaurácii,“ dodáva.

Tesco

Hmotnosť: 205 g

Cena: 2,35 € v Tescu (1,15 € za 100 g)

Výsledok slepého testu: 4/10

Zdroj: Refresher/Pavol Chochula

Najnižšie hodnotenie vo všetkých hodnotiacich kritériách získala privátna značka obchodného reťazca Tesco. Už po otvorení nás na krátko zavalil neidentifikovateľný továrenský zápach umelého pečiva plného rôznych aditív ako konzervanty či emulgátory. Hoci predajca na obale hovorí, že ide o čerstvo pripravený sendvič, no pri konzumácii bol hocijaký, len nie čerstvý.

V sendviči je žalostne málo šunky, ktorá je navyše rozdelená v nepomere pozdĺž pečiva a v niektorých častiach sendviča nebola vôbec prítomná. To isté platí aj o zvädnutom šaláte, ktorý pri jedení nebol citeľný. Aby sme však len nekritizovali, oceňujeme veľké množstvo varených vajec.

Celkovo bol však sendvič suchý, mal málo omáčky, ktorá bola navyše nevýrazná, nezaujímavá a príliš tekutá. Viacerí testujúci sa zhodli, že je nudný, suchý a nezaujímavý. V zložení má aj strašne veľa stabilizátorov. Čo sa týka energetickej hodnoty, na 100 gramov má sendvič 214 kcal a 9,3 g tuku.

Zloženie: toastový pšeničný chlieb 44 % (pšeničná múka 73 %, pitná voda, pšenová múka, rastlinný repkový olej, droždie, jedlá soľ, cukor, sójová múka, fermentované pšeničné zrno, pekárska zmes – pšeničná múka, emulgátor: stearoyl-2-lakylát sodný, múku upravujúca látka: kyselina askorbová) bravčová šunka 20 % (bravčové stehno 75 %, pitná voda, zemiakový škrob, jedlá soľ, sójové bielkoviny, stabilizátory: trifosforečnany, karagenán, glukóza, bravčový hemoglobín, antioxidant: erytorban sodný, extrakty korenín, konzervačná látka: dusitan sodný), varené vajcia 17 %, majonézová omáčka 13 % (repkový olej, pitná voda, kvasný ocot liehový, horčičné semienka, kvasný ocot liehový, cukor, modifikovaný kukuričný škrob, jedlá soľ, sušený vaječný žĺtok, stabilizátor: xantanová guma, konzervačná látka: sorban draselný, farbivo: karotény), ľadový šalát 6 %

Grotto

Hmotnosť: 195 g

Cena: 2,69 € v Terne (1,38 € za 100 g)

Výsledok slepého testu: 5/10

Zdroj: Refresher/Pavol Chochula

