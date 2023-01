FOTO: Takto býva režisér seriálu Iveta Jan Hřebejk. Interiéru domu zo 70. rokov dominujú farby a neobyčajné kombinácie materiálov

Ak si bol zvedavý, ako žije známy český režisér Jan Hřebejk s rodinou, máme pre teba dobrú správu. Vďaka spolupráci s agentúrou Linka News máme k dispozícii fotografie jeho bývania Na Hřebenkách, ktorého rozsiahlu rekonštrukciu mala pod palcom architektka Dagmar Štěpánová z ateliéru Formafatal.

Radový terasový dom zo 70. rokov minulého storočia prešiel kompletnou rekonštrukciou interiéru, ktorá jemne prenikla aj do exteriéru. Stavba je posadená vo veľmi strmom svahu a prístupná je len cez úzke vonkajšie schodisko, ktoré vedie pomedzi vysokú zeleň. Prízemie vo svojej zadnej časti nadväzuje na súkromnú záhradu a z priestrannej terasy na prvom podlaží je k dispozícii unikátny výhľad na panorámu Prahy.

Preto nás neprekvapuje, že sa úspešný režisér so svojou rodinou do tohto dvojpodlažného domu s úžitkovou plochou 175 štvorcových metrov ihneď zamiloval. Rekonštrukcia prebehla medzi rokmi 2016 až 2020 a výsledok stojí za to.

Architektka projektu Dagmar Štěpánová dostala jednoznačné zadanie – vytvoriť miesto na život, kde sa budú dobre cítiť nielen majitelia domu, ale aj ich rodina a priatelia. Rodina Hřebejkovcov túžila po bývaní, ktoré bude pôsobiť prirodzene, útulne a zabývane od samého začiatku. Predstavovali si domov plný kníh, obrazov a ďalších umeleckých predmetov, ktorému neuškodí, keď doň umiestnia niečo nové.

Tieto požiadavky boli kľúčovými pri tvorbe konceptu celej rekonštrukcie a uznávaná architektka ich preniesla do reality s ľahkosťou sebe vlastnou.

Keďže dom je súčasťou radovej zástavby, nemohla príliš zasahovať do vzhľadu fasády, aby vizuálne udržala jednotný charakter. Na žiadosť rodiny navrhla novú zasklenú prístavbu v časti terasy, ktorá zväčšuje obytnú časť domu. Nový priestor slúži ako hlavná jedáleň, pričom z oboch strán je v ňom prístupná terasa a je vizuálne prepojený s kuchyňou, kde predtým bola spálňa a kúpeľňa.

S interiérom to bolo odlišné. Autorka projektu Dagmar Štěpánová nakoniec stavila na kombináciu na prvý pohľad odlišných materiálov, ktoré použila na obklad stien a na nábytku, ktorý bol vyrobený podľa autorského návrhu. Tým dosiahla autenticitu a originalitu, akoby interiér vznikal postupne a prirodzene. Za pozornosť stoja napríklad obklady zo žltého travertínu, mahagónové masívne drevo, dubové parkety či zelená cementová stierka.

Rodina Hřebejkovcov predtým dlhodobo žila v hausbóte v pražskom Smíchove. Teraz si už vychutnaj galériu fotografií od tvorcov spoločnosti BoysPlayNice, ktorých cit pre detailné pohľady milujeme.

Jan Hřebejk je český filmový, televízny a divadelný režisér. Za svoje diela získal trikrát ocenenie Český lev a v roku 2000 bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film vďaka dráme Musíme si pomáhať, ktorej dej sa odohráva počas nemeckej okupácie v čase druhej svetovej vojny. Medzi komerčne najúspešnejšie Hřebejkove filmy patria Pelíšky, Pupendo či Nevinnost.

