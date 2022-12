Gal Gadot sa údajne vráti v Rýchlo a zbesilo 10 napriek tomu, že jej postava Giselle zomrela v šestke

Internetový magazín The Direct informuje o tom, že Gal Gadot údajne nakrútila scénu pre Rýchlo a zbesilo 10 (Fast X). Informáciu potvrdzuje aj dôveryhodný „leaker“ Big Screen Leaks. Gadot hrala postavu Giselle v niekoľkých častiach Rýchlo a zbesilo, no jej postava zomrela ešte v šiestej, keď zachraňovala Hana pred jedným z nepriateľov a obetovala pri tom svoj život, keď vyskočila z auta v plnej rýchlosti a spadla do tmy.

Čakala ju istá smrť, ale vo svete Rýchlo a zbesilo nikto nezomiera úplne. V minulej časti sme sa napríklad dozvedeli, že prežil aj Han v podaní herca Sunga Kanga, ktorý v Rýchlo a zbesilo: Tokyo Drift svoju smrť len nafingoval.

Gal Gadot was only in last night’s cut of FAST X. She was not in the cut screened last week. This is a Barry Keoghan Joker situation to see how the audience responds to the scene.